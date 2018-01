Mijiedarbība nav vienāda ar nulli

Atslēgvārdi Dotais lielums: mana māte | filma | ieva ozoliņa

Divarpus gadu garumā tapa kvēlas diskusijas raisījusī filma par nesarunāšanos, par to, cik tālu viens no otra var būt tik tuvi cilvēki – dēls un māte. Tagad kinodarbs "Dotais lielums: mana māte" ir piedzīvojis pirmizrādi arī Liepājā, no kuras nāk tās varoņi – Silvija Ozola un viņas dēli Raitis un Māris. Ar vienu filmu plaisu starp cilvēkiem neaizpildīsi. Bet vai kaut ko tā tomēr ir spējusi dot? Šķiet, ka jā. Turklāt ne tikai tās varoņiem un režisorei Ievai Ozoliņai, bet arī skatītājiem. Te saruna ar Raiti un Ievu, kur jautājumus uzdod "Kurzemes Vārds", pēcseansa diskusijas vadītāja Maija Kalniņa un filmas skatītāji.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 17. janvāra numurā.