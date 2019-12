Atslēgvārdi nauris lazdāns | aktuāls viedoklis | uguņošana

Atteikšanās no uguņošanas darba kārtībā šobrīd nav. Ja mēs no tās atteiktos lielos pasākumos, kuros gribam dot svētku sajūtu, adekvātas alternatīvas uguņošanai nozīmētu ļoti lielu izmaksu pieaugumu. Lāzeršovs ir iespaidīgs priekšnesums, kuram nepieciešama liela gaisa telpa. Problēma ir tā, ka Latvijā ar to neviens pietiekami augstā līmenī nenodarbojas. Lai piesaistītu ārzemju kompānijas, jāiegulda liels darbs un aptuveni piecas reizes vairāk līdzekļu. Šīs gadumijas uguņošanas budžets ir aptuveni 12 tūkstoši eiro, bet lāzeršovs maksātu vismaz 50–60 tūkstošus. Ja Liepājā ir stiprs vējš, ar ko šeit riskējam diezgan bieži, tad arī lāzeršovs nevar notikt, no laika apstākļu viedokļa tā nav alternatīva.

