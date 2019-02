No mēnešraksta "Psiche" krājumiem

Atslēgvārdi Psiche | izdevums | vēsture

Kad aizvadītā gada novembra beigās avīze "Kurzemes Vārds" atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu, svinīgajā pasākumā saņēmām dāvanas no daudziem sveicējiem. Ar vienu no veltēm iepazīstināsim arī jūs. To redakcijai pasniedza liepājnieks Valdis Skujiņš, un tā mūsu rokās nonāca 1934. gadā izdotā Mandaznana un metafizikas mēnešraksta "Psiche" 4. gadagājuma kopijas.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 5. februāra numurā.