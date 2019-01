Pa krusttēva iemītajām pēdām

Mārcim Lubītim ugunsdzēsēja darbs bija viena no bērnības sapņu profesijām, īpaši viņu piesaistīja lielās ugunsdzēsēju mašīnas.

Janvāra otrā nedēļa mūspusē krāsojama tumšos toņos – īsā laika posmā dažādās ugunsnelaimēs bojā gāja pieci cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam darba diemžēl nav trūcis. Viens no komandas, ugunsdzēsējs glābējs, arī ūdenslīdējs Mārcis Lubītis uzsver, ka pēc ugunsgrēkiem, kuros iet bojā cilvēki, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk izdzēst no atmiņām to smagumu, lai varētu strādāt tālāk.

