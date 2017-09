Pret ēnām būvlaukumā

Atslēgvārdi aktuāls viedoklis

No 1. oktobra būvlaukumos, kuros būvdarbu izmaksas ir viens miljons eiro un vairāk, ieviesīs elektronisko darbalaika uzskaites sistēmu. To savukārt no 2019. gada oktobra izmantos nodokļu administrēšanā. Tā Latvijas valdība vēlas mazināt ēnu ekonomiku, veicināt nodokļu nomaksu un godīgu konkurenci nozarē.

