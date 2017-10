Sāksies Tramvaja tilta un Lielās ielas remonts

Atslēgvārdi tramvaja tilts | rekonstrukcija | satiksmes ierobežojumi | remonts

Otrdien, 10. oktobrī, sāksies Tramvaja tilta un Lielās ielas posma rekonstrukcija, un reizē ar to arī sagaidāmas ievērojamas izmaiņas un ierobežojumi satiksmes organizācijā – "Kurzemes Vārdam" pastāsta SIA "Liepājas tramvajs" valdes loceklis Aigars Puks.

"Ja viss notiks, kā plānots, tad otrdien daļēji tiks slēgta satiksme uz tilta – sākumā tilta viena puse," teic A. Puks. Rekonstrukciju paredzēts veikt vispirms vienā pusē – no Jaunliepājas raugoties, kreisajā pusē. Līdz ar to, no Jaunliepājas puses braucot, tiltu drīkstēs šķērsot gan privātais, gan sabiedriskais transports. Šo pusi neierobežoti varēs izmantot arī gājēji un velosipēdisti. Savukārt atpakaļceļā, lai tiktu no Vecliepājas puses uz Jaunliepāju, braucot no Lielās ielas, būs jānogriežas uz Kārļa Zāles laukumu un tālāk pāri kanālam jābrauc pa Jauno tiltu. Arī satiksme pāri Jaunajam tiltam būs organizēta citādāk nekā pašreiz. No Jaunās ostmalas uz Jauno tiltu nogriezties varēs bez luksofora.

Būvdarbiem ir paredzēti 18 mēneši, sākot no 10. oktobra. "Būvnieki ir optimistiskāki un saka, darbus varot pabeigt ātrāk, līdz 2018. gada 31. decembrim jeb 14 mēnešos. Tas, vai būs tehnoloģiskais pārtraukums, ir atkarīgs no laika apstākļiem ziemā.

