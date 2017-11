Sargājot uguni

Neskaitāmas reizes atkal no jauna gājiena dalībnieki iededza vēja dzēstās lāpas. Brāzmas to ugunis saudzēja piemiņas brīdī pie Ziemeļu kapiem.

Atslēgvārdi 11.novembris | lāčplēša diena

Lietus šļāces un spēcīgās, asās vēja brāzmas ietekmēja, taču neizpostīja vienu no emocionālākajām Liepājas tradīcijām – Lāčplēša dienas lāpu gājienu. Sestdien Jāņa Čakstes laukumā uz to, tāpat kā parasti, 11. novembra vakarā pulcējās ļoti daudz cilvēku, viņu vidū sevišķi daudz jauniešu. Sargājot vēja tramdītās lāpu ugunis un aizdedzot tās aizvien no jauna, gājiens aizvijās cauri Vecliepājai un Jaunliepājai uz Ziemeļu kapiem, kur liepājnieki godināja Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 13. novembra numurā.