Šmucīgā vēlme ietaupīt

Atslēgvārdi atkritumi | atkritumu apsaimniekošana | pilsētvide

"Kurzemes Vārdam" laiku pa laikam ir jāraksta par netīrību pilsētas centrā, jo īpaši brīvdienās. Vērtējot situāciju kopumā, šo jautājumu negribas saukt par dramatisku, it sevišķi runājot par to, kas attiecas uz pilsētas redzamo daļu – centrālajām ielām, skvēriem un pagalmiem. Tomēr problēma pastāv, un dažreiz, raugoties uz piegružotajām vietām, gribas emocionāli kliegt, ka nejēdzību ir daudz par daudz, lai šo jautājumu vienkāršotu līdz retorikai par to, ka salīdzinājumā pat ar daudzām Rietumeiropas valstīm, pie mums patiesībā viss ir kārtībā.

