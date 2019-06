Stāsts par sajūtām un brīvību

Atslēgvārdi saratov | vēsture | pasākums ģimenei

Vairāk nekā divsimt liepājnieku 20. gadsimta sākuma tērpos un frizūrās 27. jūnija vakarā Vecajā ostmalā pie muitas mājas svinīgi sagaidīs Latvijas Pagaidu valdības nokāpšanu krastā no tvaikoņa "Saratov". "Vēsturiskās rekonstrukcijas pasākumā cenšamies restaurēt tā laika garu un notikumus. Melu nebūs, bet zināma daļa fikcijas būs," sola neparastā notikuma producents no radošās apvienības "I DID IT" Kaspars Bērziņš.

