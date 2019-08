"Summer Sound" ir mans dzīvesveids, saka festivāla organizators Uldis Pabērzis

Uldis Pabērzis "Summer Sound" organizēšanā piedalās jau no pašiem pirmsākumiem, bet pēdējos divus gadus ir galvenais festivāla rīkotājs. "Skatoties uz to, cik daudz laika festivāla rīkošana paņem, es to nevaru nosaukt vienkārši par darbu, tas ir gan hobijs, gan dzīvesveids," saka Uldis.