Telefonu izslēdz tikai domes sēdē

Atslēgvārdi priekules novads | politika | priekules novada dome | sarmīte eidinta

Priekules novada domes deputāte Sarmīte Eidinta (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK) nolēma doties politikā tāpēc, ka viņai nepatīk, kā valsts līmenī risina jautājumus, īpaši jau medicīnā. Kaut kas nav pareizi, ja mēnešiem jāgaida izmeklējumi vai vizīte pie speciālista. Tāpēc, viņasprāt, ir svarīgi vismaz pašvaldības līmenī cīnīties par veselības aprūpes punktu saglabāšanu katrā pagastā. Arī pati ir mediķe.

– Kā jūtaties domnieka krēslā?

– Vieglāk bija Virgas pagasta padomē, kur vadīju Sociālo komiteju. Tad es zināju visus cilvēkus. Tagad jāiepazīst citu pagastu dzīve. Jāmācās no "vecajiem" deputātiem, kas jau gadu gadiem strādā. Ir grūti aprast ar to, kā cilvēki dzīvo, kā viņi neizprot daudzas lietas. Smagi skatīties Sociālās komitejas sēdes par parādu piedziņu, par izlikšanu no dzīvokļa.

– Ko var darīt, lai nenonāktu līdz tādai degradācijai?

– Meklējam, piedāvājam darbus tepat uz vietas. Mums ir liels uzņēmums "Kurzemes gaļsaimnieks", kur arī nespeciālists var strādāt. Cilvēks pastrādā, bet pēc pirmās algas viņa tur vairs nav. Cenšamies bērnus radināt pie darba un skaidrot tā nozīmi vecākiem.

– Kuras ir tās lietas, kas pašvaldībai būtu vairāk jāskaidro?

– Par naudas izlietojumu. Par tautsaimniecību, par ceļiem. Bet mēs esam maz spējīgi, jo "Latvijas Valsts ceļi" dara savu. Pabraukājiet pa mūsu ceļiem! Man tas ir jādara diendienā. Ir dusmas, ka ceļš ziemā netiek notīrīts, ka man no Virgas jābrauc apkārt caur Priekuli, lai tiktu uz Purmsātiem.

