Tik dažādais deviņpadsmitais gads

Atslēgvārdi grāmatas | lasīšana | viedoklis

Droši vien tā ir tikai likumsakarība, ka gada nogalē gadījās lasīt vairākas grāmatas, kurās darbība norisinās 1918. un 1919. gadā Latvijā.Vispirms lasīju Aleksandra Grīna "Dvēseļu puteni". Šķita, ka tas ir darbs, kas jāizlasa katram latvietim, bet to līdz šim vēl nebiju izdarījusi! Nu, tad beidzot! Lasīju lēni, ar pārtraukumiem. Grāmata ir tik spilgta, ka no tās pa laikam vajadzēja atkāpties kā no karstas uguns.

Plašāk žurnālistes Noras Driķes viedokli lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 9. janvāra numurā.