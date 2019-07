Tirgošanās no bagāžnieka

Atslēgvārdi tirgošanās | car boot sale

Nesen satiku kādu draugu, ar ko biju iepazinies, ilgāku laiku strādājot Lielbritānijā. Pārspriedām tur pavadīto laiku, atcerējāmies dažādus piedzīvojumus, kuru astoņu gadu laikā bija ne mazums, kā arī runājām par vietām, kurās esam bijuši. Viena no pirmajām atmiņā atausa "Car boot sale" jeb latviski – tirgošanās no automašīnu bagāžniekiem, kad ļaudis pašiem nevajadzīgas lietas, galvenokārt dažādas mājsaimniecības preces un dārza piederumus, pārdod citiem par ļoti simbolisku cenu. Apvienotajā Karalistē šāda tirgošanās ir ļoti populāra, un vietējie to dēvē vienkārši par "automobiļu zābakiem".

Plašāk žurnālista Mika Kuncīša viedokli lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 4.jūlija numurā.