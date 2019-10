Trešā lielākā pilsēta – vai visdārgākā?

Megija Krieviņa dzīvo Nīcas pusē, vada mūzikas nodarbības mazuļiem, studē un audzina bērnu. Iepriekš viņa kādu laiku bijusi arī liepājniece un salīdzina: "Man šķiet, ka komunālo maksājumu ziņā laukos dzīvot sanāk lētāk. Piemēram, par ūdeni nav jāmaksā, jo tas nāk no sava sūkņa. Tajā pašā laikā, lai brauktu uz darbu pilsētā, vajadzīga degviela, kas nav lēta. Sanāk, ka nav atšķirības, vai tu dzīvo pilsētā un maksā lielākus komunālos maksājumus, vai dzīvo laukos un uz Liepāju braukā. Esmu pārbaudījusi, ka izmantot sabiedrisko transportu ir izdevīgāk, nekā braukt ar savu auto." Megija savus ienākumus sadala vairākās aploksnēs: vienā liek pārtikai, otrā – degvielai, trešajā – neparedzētiem gadījumiem utt. Šādi viņa plāno savas budžeta iespējas. "Īpaši neizjūtu, ka strauji pieaugtu dzīves dārdzība. Cik preces un pakalpojumi maksā, tik maksā. Tur jau neko nevar mainīt. Pamazām paaugstina algas, pensijas, bet mēs nevaram izbēgt no tā, ka viss, gan ieņēmumi, gan izdevumi, atkal līdzsvarojas, un līdz ar to esam turpat, kur bijām, bagātāki nepaliekam," uzskata sieviete.