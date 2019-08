Tūristi Liepāju bauda kā miera ostu

Par vienu no lielākajām Liepājas vērtībām tūristi viennozīmīgi atzīst pludmali – tā patīk visiem ceļotājiem neatkarīgi no viņu mītnes valsts. Liepājas jūrmala, ko uzskatām par ierastu, tūristu acīs ir kā dārgakmens.

Pastaigājoties pa Liepāju, teju katrā šķērsielā iespējams sastapt tūristus – atpūtniekus, kas brīvdienas izvēlējušies pavadīt saulainajā vēju pilsētā. Apmēram 13 procenti no visiem Latvijā iebraukušajiem ārvalstniekiem ir ceļotāji no Krievijas, arī Liepājā tā ir trešā lielākā tūristu auditorija, turklāt krievu tūristu skaits šā gada pirmajā ceturksnī ievērojami audzis. Tāpat turpina pieaugt apmeklētāju skaits no Baltkrievijas – otras mūsu austrumu kaimiņvalsts. "Kurzemes Vārds" mēģināja izdibināt, kas cilvēkus no šīm valstīm atvilina uz Liepāju.

