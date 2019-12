Ūdens, putra un stāja. Olimpietis Arnis Rumbenieks iedvesmo Kalētu bērnus

Atslēgvārdi sportisti | tikšanās | skolēni | kalēti

"Aiz kalniem vēl citi kalni ir. Tas jāatceras, kad viens stiprs mērķis ir pieveikts," to Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēniem ne tikai vārdos, bet ar savu pieredzi skaidroja olimpietis, soļotājs Arnis Rumbenieks. Tomēr "lielas uzvaras sastāv no maziem sīkumiņiem", un to sākums ir ikdienišķās lietās – ūdens, ēdiens, miegs un cītīgs darbs. Balva, ko puisēns saņēmis par to, ka visu lekciju nosēdējis ar taisnu muguru, varbūt liks par stāju piedomāt arī turpmāk.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 4. decembra numurā.