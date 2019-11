Uldis Budriķis atbild uz jautājumu: vai ļaut no 16 gadu vecuma vēlēt pašvaldības?

Atslēgvārdi Uldis Budriķis | pašvaldību vēlēšanas | aktuāls viedoklis

Par to varētu sākt domāt un diskutēt, taču noteikti nevar piešķirt balsstiesības jauniešiem no 16 gadu vecuma jau nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Līdz tam mums vēl liels mājasdarbs izdarāms. Nepieciešami uzlabojumi pilsoniskās izglītības jomā, arī nevalstiskajām organizācijām vairāk jāiesaistās jaunatnes politikas sfērā. No valsts budžeta programmai "NVO fonds" paredzēts iedalīt lielākus līdzekļus, līdz ar to viens no mazajiem mājasdarbiem jau ir izdarīts.

Plašāk Ulda Budriķa, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas biedra viedokli lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 6.novembra numurā.