Uzgleznot vilni prasa meistarību

Atslēgvārdi mākslas plenērs | liepājas marīna | māksla | gleznošana

"Šajā vietā ir krāsas, kuras citur nevar dabūt. Te var ļauties krāsu ekspresijai, redzēt atspulgus ūdenī, dzirdēt ostas trokšņus. Viss ietekmē, ar to jau plenērs atšķiras. Kad strādā savā istabā un glezno no atmiņām, tā bilde sanāk sausāka," ostmalā pie molberta stāsta mākslas plenēra "Liepājas marīna" dalībnieks Eduards Mihelovičs no Rīgas.

