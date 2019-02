Vai liegums glābs mūsu mencu?

Atslēgvārdi zivsaimniecība | zveja | zvejniecība | liegums | mencas

Zivsaimniecības konsultatīvā padome atbalstījusi Latvijas Zivsaimnieku asociācijas ierosinājumu no šā gada jūnija līdz augustam noteikt zvejas liegumu mencu zvejai Baltijas jūrā, pamatojot to ar šīs sugas zivju krājuma samazināšanos jūrā. Vienlaikus gan zvejnieki paredz par to saņemt kompensāciju. Līdz šim zvejnieki paši vēl nekad nebija rosinājuši ieviest zvejas liegumu.

