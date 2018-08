Atslēgvārdi aktuāls viedoklis

Pedagogu minimālā alga par likmi no septembra būs par 30 eiro lielāka un pieaugs no līdzšinējiem 680 eiro līdz 710 eiro. Par to otrdien pēc koalīcijas sadarbības padomes tikšanās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem paziņoja Ministru prezidents Māris Kučinskis. Taču pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem algas pielikuma risinājumi paredzēti vien no nākamā gada janvāra, tos ieviešot pakāpeniski.

Plašāk Elitas Malovkas, Aizputes novada pašvaldības izpilddirektore izglītības jomā, viedokli lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 31. augusta numurā.