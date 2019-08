Vai ZZS piedzīvo krīzi?

Atslēgvārdi zzs | politika | Edgars Tavars | aktuāls viedoklis

Dabā ir tā: ja upe aizaug, tai jāpalīdz pašattīrīties. Šajā gadījumā ar Andas Čakšas aiziešanu no Latvijas Zaļās partijas tā arī noticis.

Nenoliegšu, ka vairāki cilvēki mani iepriekš brīdināja par Čakšas kundzes personīgajām īpašībām, bet es tam nespēju noticēt. Man ar viņu ne reizi nav bijuši konflikti vai domstarpības. Viņa bija brīva arī savos balsojumos un uzskatos, kā jau deputātam pienākas. Kad bija balsojums par Valsts prezidentu, Čakšas kundze mani iepriekš brīdināja, ka viņa nevar balsot par Juri Jansonu, un es to pieņēmu. Savu izstāšanos no Zaļās partijas viņa argumentēja ar to, ka plāno atstāt politiku un pievērsties profesionālām gaitām, un es to ļoti labi sapratu. Izrādās, patiesie motīvi bijuši citi, un par to, ka viņa kļuvusi par "Vienotības" biedri, es faktiski uzzināju no masu medijiem.

