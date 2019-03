Valsts nekad nav ideāla

Egils Levits: "Vērtību un izglītības uztveres maiņa vienmēr saistīta ar krīzes situāciju. Ja gribam saglabāt demokrātiju, kādu mēs to pazīstam, tad izglītībai un tieši to prasmju un vērtību apgūšanai, kas nepieciešamas demokrātijai, jāpievērš daudz lielāka nozīme."

Atslēgvārdi intervija | Egils Levits | Eiropas Savienība | vērtības

Eiropas Savienības tiesnesis Egils Levits uz Latviju raugās gan no savām mājām Rīgā, Āgenskalnā, gan arī no darba kabineta Luksemburgā. Pēc tiesneša lekcijas Liepājas Universitātē 20. februārī "Kurzemes Vārds" ar E. Levitu sarunājās par Eiropas un Latvijas vērtībām un to apdraudējumiem.

