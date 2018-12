Viens pats mājās. Jau atkal.

Zanda Kļaviņa ir trīs bērnu mamma, bet stāsta, ka personīgi nav saskārusies ar situāciju, kad viņas, vai citu tuvinieku bērni tiktu atstāti nepieskatīti. Arī mazajam Aleksim Kļaviņam (attēlā) ir daudz pieskatītāju, viņš apmeklē dārziņu, ciemojas pie omītēm, vai pavada laiku ar vecākajām māsām, kuras nu jau ir vidusskolnieces. Atšķirībā no vecākiem, kas bērnus pēc septiņu gadu vecuma droši atstāj mājās, Z.Kļaviņa, savos uzskatos par to, no kāda vecuma bērni var palikt mājās vieni, ir diezgan strikta: “Es savus bērnus mazus vienus neatstātu. Esmu jau izaudzinājusi divas meitas un pēc pieredzes varu teikt, ka bērns ir gatavs kļūt patstāvīgs 14 -15 gados. Arī mani bērnībā nekad vienu neatstāja, omes vienmēr bija blakus, tāpēc man tas nav pieņemams.”