Vladimirs Mažarovs – pasaules līmeņa zinātnieks no Liepājas

Atslēgvārdi Vladimirs Mažarovs | zinātne | intervija

"Vai tu atceries mammu un tēti?" vaicāja man. "Cik muļķīgs jautājums, nodomāju es, tādēļ ka es pat nezināju tādu vārdu "mamma", es nekad nebiju to izrunājis," atceroties par atbrīvošanu no vācu bērnunama, uz kurieni vācieši veda no 2 līdz 7 gadiem vecus padomju bērnus pēc programmas "Lebensborn" ("Dzīvības avots"), pastāstīja leģendārs cilvēks, zinātnieks, vairāk nekā 200 zinātnisko rakstu, monogrāfijas un mācību līdzekļu autors Vladimirs Mažarovs.

Plašāk interviju ar Vladimiru Mažarovu lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 5.novembra numurā.