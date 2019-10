Žurnālista Mika Kuncīša komentārs: Nauda vai dzīvības

Atslēgvārdi fotoradari | čeļu satiksme | drošība | drošība uz ceļa | satiksme

Pagājušajā nedēļā pamatīgu rezonansi sabiedrībā raisīja Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Dmitrija Trofimova teiktais, ka ar stacionārajiem fotoradariem nevar nopelnīt tik daudz, cik sākotnēji bija plānots, tādēļ to turpmākā darbība ir zem jautājuma zīmes un diezin vai uz ceļiem ieraudzīsim jaunus. Visdrīzāk D. Trofimovs ar to centās uzsvērt finansējuma trūkumu Iekšlietu ministrijā, taču sanāca, kā sanāca – viņa izteikums gluži vai uzspridzināja sociālos tīklus, radot jautājumu, kāds ir valdības patiesais un primārais mērķis fotoradaru darbībai uz ceļiem – satiksmes drošības uzlabošana, vai tomēr naudiņas iekasēšana no sodiem par ātrumu pārkāpšanu.

