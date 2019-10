Žurnālistes Lienas Rimkus komentārs: No akas nepasmelsi

Atslēgvārdi ūdens | krāna ūdens | dzeramais ūdens

Nesen ar ģimeni sanāca ciemoties Rīgā. Kopā ar mums devās kāds Liepājas patriots, kurš, atverot mašīnas logu, nespēja atturēties no komentāra par to, cik sasmacis ir Rīgas gaiss, Liepājā tā neesot. Kad bērns man palūdza ūdeni, šis skeptiķis pārsteigts skatījās manī un jautāja, vai tiešām es bērnam došu filtrētu Rīgas krāna ūdeni? Tas šķita amizanti, jo zinu, ka Liepājā krāna ūdeni šis cilvēks dzer un dod saviem bērniem. Nu no akas tajā brīdī ūdeni pasmelt nevarēju, uzvārīt un atdzesēt uz sitienu ar ne, bet veikala ūdens bija tikai gāzēts. Protams, bērns padzērās "slikto" filtrēto krāna ūdeni un sveiks un vesels joņoja tālāk.

