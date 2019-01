Atslēgvārdi Ar spēli Jūrmalā centīsimies pagarināt uzvaru sēriju

Jaunajā gadā jāturpina aizvadītajā gadā sekmīgi iesāktais un uzvaru sērija jāpagarina līdz trim! Šodien ar spēli Jūrmalā BK "Liepāja" atsāk Olybet Latvijas - Igaunijas turnīra spēles, kur pretiniekos būs pašreizējā Latvijas bronzas godalgas ieguvēja - Mārtiņa Gulbja trenētā BK "Betsafe/Jūrmala".

Jūrmalas komanda jaunizveidotajā turnīrā startē ar mainīgām sekmēm un īpaši nesekmīgas ir bijušas pēdējās spēles, kad piecos mačos pie uzvaras ir izdevies tikt tikai vienu reizi un, kas zīmīgi, tieši pret mūsu komandu. Ļoti sāpīgas atmiņas par 24.novembra spēli ir liepājniekiem, jo kā nekā praktiski visu spēles daļu (konkrētāk 38 minūtes un 16 sekundes) vadībā atradās tieši BK "Liepāja", uz brīdi vadībā atrodoties pat ar +17 (20:3). Galotnē jau sekmīgāk nospēlēja tieši jūrmalnieki, komandas pieredzējušākajam spēlētājam - kluba prezidentam Edgaram Jeromanovam realizējot tālmetienu un pirmo reizi izvirzot vadībā Jūrmalu (79:80), kad līdz pamatlaika beigām bija atlikušas tikai 1 minūte un 42 sekundes. Liepāja gan vēl atguva vadību ar Besika pustālo metienu, bet jau nākamajā uzbrukumā Iļja Gromovs realizēja grūtu āķa metienu un 81:82 Jūrmalai. Sekoja strīdīgākā epizode spēlē, kad soģi pret Džonsonu nefiksēja pārkāpumu un ar taktiskajiem gājieniem, pārkāpjot apzināti noteikumus, Liepājnieki vairākkārtīgi uz soda metienu līnijas ļāva stāties viesiem, kas savas iespējas izmantoja, bet mājiniekiem, turpretī, sekmes metienos nebija un sāpīgs zaudējums, kur lielākā punktu starpība Jūrmalai tikai iegūta tieši ar pēdējiem metieniem. Šī bija debijas spēle Torensam Rovam, kurš guva tikai 5 punktus turpat 35 minūtēs, lai arī turnīra turpinājumā ir kļuvis par visa turnīra otro rezultatīvāko spēlētāju ar dominējošu uzbrukumu (pret Tartu 27 punkti, pret Valmieru 37 punktus) un vidēji trīs mačos ir ticis pie 23 punktiem. Arī sekmīgāko spēli Liepājas sastāvā līdz šim aizvadīja cits mūsu leģionārs Tailors Besiks, kurš atzīmējās ar iespaidīgu statistiku: 27 punkti un 15 atlēkušās bumbas, bet jau ierastais komandas līderis Džastins Džonsons kārtējo reizi apliecināja savu daudzpusību un guva 33 punktus kā arī 8 reizes rezultatīvi asistēja komandas biedriem.

BK "Betsafe/Jūrmala" pēc šīs uzvaras pār Liepāju ir cietusi 4 zaudējumus pēc kārtas, lai arī trīs no tiem ir pret turnīra TOP 3 komandām (Ventspils, Kalev/Cramo un VEF), taču zaudējums savā laukumā pret Pērnavu ar 89:93, kur līdzīgi kā Liepājas spēlē ievērojamā (pat ar +24) vadībā atradās mājinieki mača galotnē izlaista uzvara no rokām (vēl 4 minūtes līdz spēles beigām +10 Jūrmalai (89:79)) un viesiem gūstot 14 bezatbildes punktus, sāpīgs zaudējums. Turpretī, BK "Liepāja" pēc šīs spēles ar Jūrmalu, piedzīvoja vēl vienu zaudējumu pret Latvijas Universitāti, kad komandai nevarēja palīdzēt vairāki spēlētāji (viesos 78:70), atlikušajās aizgājušā gada divās spēlēs izcīnīja divas uzvaras, vispirms savā laukumā pārspējot TOP 8 komandu Tartu Universitāti (89:78) un pēc tam viesos 22.decembrī pārspējot "Valmiera Glass VIA" ar 87:93. Abos uzvarētajos mačos sevi lieliski apliecinājuši mūsu pēdējie ieguvumi - leģionāri amerikāņu saspēles vadītājs Torenss Rovs (27 punkti, 4 atlēkušās bumbas un 37 punkti, 5 rezultatīvas piespēles) kā arī slovēņu spēka uzbrucējs Andraž Kavaš (21 punkts, 8 atlēkušās bumbas un 6 punkti, 5 atlēkušās bumbas). Arī Nika Jansona atgriešanās komandas sastāvā (pret Valmieru 3 punkti un 3 atlēkušās bumbas) komandas galvenajam trenerim Artūram Štālbergam ļauj variēt ar sastāvu daudzējādi, tāpēc turot īkšķus un novēlot turpināt iesākto, šodien, 9.janvārī dodamies cīņā pret Jūrmalu. Spēles sākums Kauguros plkst. 19:00 un to tiešraidē translēs portāls delfi.lv.

Savukārt, rītdien, 10.janvārī, savu otro spēli šajā gadā LBL 2 turnīrā aizvadīs mūsu juniori BK "Liepāja/LSSS", kas savā laukumā uzņems A.Kraukļa VEF komandu. Spēles sākums plkst. 19:30.