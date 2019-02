Atslēgvārdi Ar VEF neizdodas spēkoties par uzvaru

Vakar Olybet Latvijas - Igaunijas turnīra spēlē BK "Liepāja" piekāpās Latvijas vicečempioniem "VEF Rīga" ar rezultātu 70:106. Gatavojoties VEF spēlei, mūsu komandām burtiski ik pa dienai no savainojuma sadziedēšanas treniņos atgriezās ik pa vienam spēlētājam un daļēji pilnā sastāvā izdevās aizvadīt tik vienu treniņu, lai arī komandā ir "jauni" kritušie: muguras savainojumā iedzīvojies mūsu pieredzējušākais liepājnieks Mareks Jurevičus kā arī gados jaunie liepājnieki Uvis Vārna un Valters Vuciņš. Arī Torenss Rovs vēl divas dienas atpakaļ ārstējās pret saaukstēšanos un paaugstinātu temperatūru. BK "Liepāja" spēli uzsāka ar Kristu Pīternieku, Džastinu Džonsonu un ar trim spēlētājiem, kas atgriezās pēc savainojumu izārstēšanas: Nikolaju Zotovu, komandas kapteini Robertu Krastiņu un Andražu Kavašu, savukārt, VEF pretī lika četrus bijušos liepājniekus Stīvu Zeku, Artūru Ausēju, Mareku Mejeri un Arti Ati, kā arī Džabrilu Duremu. Spēles pirmos punktus guva Nikolajs Zotovs no tālās distances uz ko ātri atbildēja Mejeris ar "danku" (3:2). Sekoja Krastiņa soda metieni un vefieša Zeka trieciens grozā (5:4). Jau ar nākošo uzbrukumu VEF pārņēma vadību, bet uz brīdi (kā izrādījās, pēdējo reizi spēlē) vadību mūsējiem atguva Zotovs, realizējot sarežģītu pustālo metienu (7:6). Turpmākajās pirmās ceturtdaļas minūtēs liepājniekiem punktus gūt neizdevās un metieni grozā nekrita, savukārt daudzie pārkāpumi ļāva pie vairākiem soda metieniem tikt VEF spēlētājiem, kuri tos realizēja ar mainīgām sekmēm (7:13). Čavara kārtējais trieciens grozā un mājiniekiem jau -8 (7:15). Krastiņš guva divus punktus, bet VEF spēlētāji bija sajutuši lielu pārliecību, un pārsvaru audzēja ļoti strauji, sekmīgi realizējot tālmetienus vai ātrus pretuzbrukumus un pirmās desmit minūtes noslēdzās ar 11:28. Otrajā ceturtdaļā aktivizējās mūsu uzbrukums, un komandas divi no līderiem apliecināja savu individuālo meistarību (Kavaš 7 punkti, Džonsons 10 punkti ceturtdaļā), bet arī VEF savus "apgriezienus" uzbrukumā nesamazināja, un pēc spēles puslaika 32:52. Puslaika pārtraukumā Viktors Ellers sarīkoja kārtīgu šovu, izspēlējot mūsu sadarbības partnera VCA poliklīnika Liepājas MC (bijusī Liepājas Metalurga poliklīnikas) dāvātās balvas, kā sālsistabas dāvanu kartes, kad konkursa dalībniekiem bija jāiejūtas medicīnas personāla "ādā" un uz nestuvēm jānes savainoto. Otro puslaiku mūsējie iesāka pavāji, jo savu spēli tā arī nespēja atrast Torenss Rovs (spēlē neguva punktus, kaut vidēji sezonā līdz šai spēlei 19,57), kā arī pārējiem spēle nevedās un VEF palielināja pārsvaru līdz -30 (37:67). Spēles gaita izlīdzinājās, un mūsu līderi diezgan regulāri tika pie punktiem (Krastiņš, Džonsons, Kavaš), taču apturēt VEF tā arī neizdevās un pēc 30 spēlētām minūtēm 64:81 pēc Kavaša tālmetiena pēdējās sekundēs. Pārtraukumā starp ceturtdaļām Ellers dāvāja mūsu sadarbības partnera "Printhouse Liepāja" dāvātu džemperi ar Liepājas basketbola logo patstāvīgajam skatītājam, kā arī informēja, ka no šodienas ir iespēja iegādāties dažādu mūsu fanu atribūtiku tieši pie "Printhouse Liepāja". Spēles pēdējā ceturtdaļā rezultāta starpība tika samazināta līdz -21 (68:85), taču neveiksmīgi nospēlējot pēdējās spēles minūtes VEF ne tikai tika pie 100 gūtajiem punktiem, bet arī to pārsniedza un šī nesekmīgā spēle noslēdzās ar pārliecinošu VEF uzvaru 70:106. Diemžēl daudzie savainotie spēlētāji mūsu komandā vēl nav atguvuši spēkus pilnībā, lai ar VEF cīnītos par uzvaru spēlē. Rezultatīvākie spēlē bija Džonsons ar 25 punktiem, 8 atlēkušajām bumbām, Kavaš ar 18 punktiem un 5 bumbām zem groziem kā arī komandas kapteinis Krastiņš tiekot pie 11 punktiem un arī 5 atlēkušajām bumbām. Nākošo spēli mūsu kungu komanda aizvadīs trešdien, 13.februārī plkst. 19:30 savā laukumā uzņemot Latvijas Universitātes komandu. Ceram, ka uz šo komandai svarīgo spēli būs tik pat daudz skatītāji kā spēlē pret VEF.

Savukārt jau šo svētdien, 10.februārī, plkst. 14:00 aicinām atbalstīt mūsu dāmas svarīgā Baltijas Sieviešu Basketbola līgas spēlē pret Igaunijas Audentes komandu, kam pirmajā tikšanās reizē piekāpāmies viesos ar -4 (61:57).