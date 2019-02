Atslēgvārdi BK "Liepāja" uzņems labi zināmo BK "VEF Rīga"

Trešdien, 06.februārī plkst. 19:30 Liepājas Olimpiskajā centrā Olybet Latvijas - Igaunijas līgas spēlē BK "Liepāja" uzņems labi zināmo "VEF Rīga" komandu, jo vefiņa rindās ir vairāki bijušie Liepājas basketbola komandas spēlētāji, kā arī Liepājas sastāvā šobrīd ir spēlētāji ar neseno VEF pierakstu, kā arī ierasts, ka VEF komanda rudenī piedalās Liepājas pirms sezonas turnīros.

"VEF Rīga" sastāvā šosezon ir 6 spēlētāji, kuri savulaik pārstāvēja Liepājas komandu: liepājnieki Artis Ate un Mareks Mejeris, kurš šosezon atkal pilda VEF komandas trenera funkcijas, Artūrs Ausējs, Roberts Stumbris, Klāvs Čavars un arī ASV leģionārs Stīvs Zeks. Vēl komandā sezonas sākumā bija Artjoms Butjankovs, kā arī uz komandas trenera tiltiņa ir ilggadējais Liepājas bijušais spēlētājs Jevgēnijs Kosuškins. Savukārt mūsu komandā ir 4 spēlētāji, kas iepriekš bijuši ar VEF pierakstu: Niks Jansons, Maksims Hudins, Nikolajs Zotovs un arī Eduards Hāzners, ar kuru parakstīts līgums arī uz nākošo sezonu. Arī Rihards Bērziņš, kurš vairs nav BK "Liepāja" sastāvā uz Liepāju pārcēlās tieši no VEF. Protams, ka nevaram aizmirst par komandas galveno treneri Artūru Štālbergu, kurš vienīgajā komandā Latvijā ārpus Liepājas ir spēlējis tieši VEF Rīga komandā 2009./10.gada sezonā, kas arī bija pēdējā vienība pirms pievēršanās trenera arodam. Vēl kāds būtisks pasākums, kas, pateicoties labai sadarbībai starp abām vienībām varēja realizēties, proti, pagājušajā gadā Liepājā viesojās Maskavas CSKA komanda, kas VTB līgas izslēgšanas turnīra sakarā aizvadīja cīņu pret VEF Rīga. Šīs sezonas "Kalev/Cramo" pāridarītāji (pret Igaunijas čempioniem VEF 4:0), pašreizējie Latvijas vicečempioni "VEF Rīga" Olybet Latvijas - Igaunijas turnīrā atrodas otrajā pozīcijā ar 19 uzvarām un 2 zaudējumiem (abas reizes zaudēts tikai BK "Ventspils"), savukārt VTB vienotās līgas turnīrā rīdzinieki atrodas 11.vietā (14 komandu konkurencē) ar 4 uzvarām un 13 zaudējumiem. Lai arī kā ritētu šī sezona VEF komandai, tā ir spējusi sagādāt 4 zaudējumus 4 spēlēs (pa 2 katrā no turnīriem) Igaunijas flagmanim "Kalev/Cramo" un svaigā atmiņā ir pirmdienas uzvara VTB līgas spēlē viesos ar 85:75. Pēdējā Olybet spēlē savā laukumā VEF pārspēja nesenos Liepājas pāridarītājus, citu Tallinas komandu "Tall Tech" ar 86:72, pamatus uzvarai ieliekot vien spēles pēdējā ceturtdaļā, kuru uzvarēja ar +13 (26:13). Liepāja ar VEF pirms sezonas tikās Wind Basket turnīra pirmajā spēlē, kad pēc līdzvērtīga pirmā puslaika (-10, 37:47) piekāpās ar 78:97, bet abu komandu pēdējā tikšanās reize šosezon notika 16.oktobrī Elektrum Olimpiskajā centrā, kad VEF dominējot abos laukuma galos pārliecinoši pārspēja mūsējos, ļaujot gūt tikai 46 punktus (mazākais punktu guvums mums šosezon), paši iemetot Liepājas grozā 102 (Liepāja tikai vēl vienu reizi ir ļāvusi pretiniekam gūt vairāk par 100 punktiem - pret BK "Ventspils" (110) četras dienas vēlāk - 20.oktobrī). Pēc Liepājas komandas statistikas 16.oktobra spēle ir izņēmums, tāpēc arī 06.februāra spēlē ir pamats cerēt uz daudz labāku iznākumu. BK "Liepāja" šajā sezonā gūst 77,16 un ielaiž 90,16 punktus vidēji spēlē (18 spēlēs), attiecīgi VEF 89,19 pret 71,38 (21 spēlē). Abās vienībās ir notikušas ievērojamas izmaiņas spēlētāju sastāvos kopš iepriekšējās tikšanās reizes. Mūsu vienībā vairs nav ASV leģionārs Rahīms Vats, lietuvietis Justas Nausedas un latviešu spēlētājs Rihards Bērziņš, savukārt komandas rindās aizvien labāk iejūtas slovēnis Andraž Kavaš (vidēji 18 punkti, 9.labākais turnīrā), amerikānis Torens Rovs (19,57 punkti, 7.labākais), draudīgs uzbrukumā ir atradis vefietis Eduards Hāzners (pēdējās 3 spēlēs vidēji 19,6 punkti), pieredzējušais liepājnieks Mareks Jurevičus (divās spēlēs attiecīgi 15 un 11 punkti) un spēlējošais treneris Krists Pīternieks (pret Raplas komandu lielisks aizsardzībā pret Jonātu, ļaujot pēdējam gūt tikai 4 punktus, pašam gūstot 4 punktus un izcīnot 6 atlēkušās bumbas). Igaunijas spēlēs nepiedalījās četri mūsu komandas pamatsastāva spēlētāji kā Andraž Kavaš, Roberts Krastiņš, Teilors Besiks, Niks Jansons un šosezon vēl īsti nespēlējušais Nikolajs Zotovs, kurš palīdzēja junioriem tikt pie uzvaras aizvadītajā svētdienā. Ir pamatotas cerības, ka četri no šiem pieciem kungiem trešdienas spēlē varēs doties laukumā. "VEF Rīga" komandā, savukārt, pret iepriekšējo abu vienību tikšanos 16.oktobrī vairs nav Artjoma Butjankova, Vinsenta Konsila, Ostina Lūka, savainojumā iedzīvojušies Roberts Stumbris un Andrejs Gražulis, kā arī pa šo laiku vefiņa rindās spēlējuši, bet vairs nav vienībā Badens Džaksens un Endrū Endrjūzs, kurš pēdējo spēli VEF komandā aizvadīja 04.februārī pret "Kalev/Cramo", bet komandai pievienojušies citi amerikāņi - saspēles vadītāji Durems un Kouzijs, latviešu talanti Toms Liepiņš, Pēteris Salmiņš un nu jau bijušais Jēkabpils komandas līderis Verners Kohs. Trešdienas spēlē, kā jau ierasts, piedāvāsim gan patīkamo muzikālo pavadījumu orķestra "Jautrie sienāži" izpildījumā, pašiem mazākajiem sporta faniem nodrošināsim "Mazo draugu stūrīti" kā arī darbosies izklaides vieta "Blue Shock Race", kur bezmaksas iespēja izbraukt ar Mario kartingiem! Pasākuma balss Liepājas Teātra aktieris Kaspars Kārkliņš nodrošinās noskaņu un skatītāju konkursus ar VCA poliklīnikas LMC atbalstu.