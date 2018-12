Atslēgvārdi Dāmām perfektais decembris un 4 no 4

Mūsu dāmu komanda SBK "Liepāja/LSSS" vakar aizvadīja pēdējo oficiālo spēli decembrī un arī tajā tika izcīnīta uzvara pār BK "Jelgava/BJSS" ar rezultātu 58:40, sasniedzot decembrī Baltijas Sieviešu basketbola līgā perfekto "bilanci" 4 uzvaras 4 spēlēs.

Vakardienas spēles sākums bija īpašs Liepājas komandai vēl kāda iemesla dēļ, proti, par Baltijas sieviešu līgas starptautiskās grupas novembra labāko spēlētāju (MVP) treneru balsojumā tika atzīta mūsējā Marina Ivaščanka, kas novembra 7 spēlēs vidēji aizvadītajās 32 minūtēs spēlē guva 19,6 punktus, izcīnīja 9,9 atlēkušās bumbas un bloķēja 2 pretinieču metienus. Uz patīkamas nots uzsākot spēli tā tomēr nevedās kā plānots un mača sākumā mazliet labāk laukumā darbojās viesu komanda, kas ieguva 4 punktu pārsvaru (2:6), lai gan punkti abām komandām krājās ļoti lēni. Pēc nerezultatīvās pirmās ceturtdaļas 7:9, ar +2 vadībā Jelgava. Arī otrajā ceturtdaļā Jelgava bija pārāka abos laukuma galos iegūstot jau +6 (7:13), kam beidzot sekoja mūsējo atbilde: Ivaščanka ar pieciem īsā brīdī gūtiem punktiem sadeldēja starpību līdz minimumam, arī viesu komanda tika pie diviem punktiem, bet jau mirkli vēlāk Petermanes un Ivaščankas divpunktu metieni pirmo reizi spēlē izvirzīja vadībā jau liepājnieces (16:15) un līdz spēles beigām Liepāja vadības grožus Jelgavai vairs neatdeva. Ivaščanka un Petermane turpināja sekmīgi spēlēt uzbrukumā (20:15) līdz Līna Loceniece nepilnas minūtes laikā bija precīza no dažādām uzbrukuma pozīcijām (3 punktu metiens, 2 soda metieni un divi plus viens gājiens) un lielajā pārtraukumā jau drošā vadībā devās SBK "Liepāja/LSSS" (28:16). Liepājnieces bija veikušas varenu izrāvienu 5 minūtēs 16:1. Otrajā puslaikā notikumus laukumā jau kontrolēja liepājnieces un pārsvars uz tablo sasniedza arī +17, lai arī Jelgavas meitenes šo starpību uz īsu laiku sadeldēja līdz -10, Liepāja nebija gatava atdot uzvaru un pēc trim ceturtdaļām +15 (45:30). Spēles noslēdzošajā ceturtdaļā neviena no komandām neveica vērā ņemamu izrāvienu rezultātā un ik pa laikam sasniedzot +22 (56:34 , 58:36) SBK "Liepāja/LSSS" noslēdza spēli ar drošu uzvaru 58:40 izcīnot ceturto uzvaru decembra četrās spēlēs un svētkus var sagaidīt patīkamā noskaņojumā. Labākās spēlētājas mūsējām bija Marina Ivaščanka ar 17 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām un Līna Loceniece ar 15 punktiem, 4 atlēkušām bumbām un 3 rezultatīvām piespēlēm. Jāpiezīmē vēl kāds būtisks patīkams fakts, ka pēc savainojuma izdziedēšanas komandas sastāvā atgriezās Kerena Ansone, kura gan pie punktiem netika, taču palīdzēja komandas uzvarai ar 5 atlēkušajām bumbām, 1 rezultatīvu piespēli un 3 pārtvertām bumbām. Nākošo spēli komanda aizvadīs Jaunajā gadā, kad 12.janvārī viesos aizvadīs spēli pret Latvijas U16 izlasi, bet savā laukumā 19.janvārī uzņems Tartu Universitāti.