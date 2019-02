Atslēgvārdi Dāmām uzvara, junioriem zaudējumi, bet kungiem otrdien "visu vai neko" spēle pret Valmieru

Aizvadītajā nedēļas nogalē divas mūsu komandas aizvadīja spēles, kuros pie pārliecinošas uzvaras tika mūsu dāmu komanda, pārspējot Latvijas U16 vienību, savukārt "juniori" tālākajā izbraukumā Latvijas austrumos piedzīvoja divus zaudējumus.

15.un 16.februārī LBL 2 turnīra ietvaros mūsu juniori BK "Liepāja/LSSS" viesojās Daugavas otrajā pusē, kur aizvadīja spēles pret Madonas un Rēzeknes komandām. Pirmajā spēlē pret "Madoda/BJSS" mūsējiem iesākās gana sekmīgi. Pēc pusotras spēlētas minūtes rezultātu spēlē atklāja Ķuze (0:2), pēc mirkļa jau mājinieki izvirzījās vadībā ar 4:3, bet tad atkal Ozols realizēja tālmetienu un vadībā liepājnieki (4:5), un tā līdzīgā cīņā ritēja vairākas pirmās ceturtdaļas minūtes, līdz Niedra, realizējot divpunktu metienu, panāk jau +5 mūsu komandai (11:16), bet pirmās 10 minūtes noslēdzam ar tādu pašu pārsvaru (15:20). Otrajā ceturtdaļā pusotrā minūtē mājinieki veic 7-0 izrāvienu (22:20) uz ko atbild mūsējie ar 8-0 (Rusmanis, Bensons, Herings un Vuciņš) un jau +6 (22:28). Mājinieki spēj atkal atgūt vadību pēdējos punktus gūstot puslaikā ar tālmetienu (38:37), bet liepājnieki pusminūtē pie punktiem netiek un minimāls pārsvars ir Madonai pēc spēles pirmās puses. Trešajā ceturtdaļā rit līdzīga cīņa ar nelielu mājinieku pārsvaru, taču 26.minūtē spējam panākt neizšķirtu, kad pustālo metienu realizē Ķuze (47:47). Un jāteic, ka šajā brīdī arī spēle beidzās, jo mājinieki paši spēj būt precīzi no dažādām situācijām, turpretī, mūsējiem neizdodas itin nekas un seko Madonas 16-0 (63:47) un šo (turpat 4 minūšu) madoniešu ofensīvu izdodas pārtraukt Heringam pieliekot punktu 30 minūtēm (63:49). Spēles pēdējā ceturtdaļā Niedra ar soda metieniem samazina starpību vēl par diviem punktiem (63:51), uz ko mājinieki atbild ar trim trejačiem un uz tablo jau nepieklājīgais -21 (72:51), kad vēl jāspēlē turpat astoņas minūtes. Vēl abas komandas apmainās ar 2 punktu gājieniem, un tad mūsējie apņēmīgi uzsāk pakaļdzīšanos, sekmīgi uzbrūkot Bensonam (2p.), Niedram (3p., 2p., 2p., 0+1p.) un cerīgais -11 (74:63) uz tablo un turpat piecas minūtes spēles laika. Taču vairāk atspēlēt BK "Liepāja/LSSS" nav pa spēkam un piedzīvojam zaudējumu ar 86:74. Rezultatīvākie mūsu komandā: Artūrs Niedra (23 punkti, 6 atlēkušās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles, 1 bloks, 2 pārtvertas bumbas), kurš pēc savainojuma sadziedēšanas aizvadīja pirmo spēli, Kristens Herings (13 punkti, 6 atlēkušās bumbas) un Roberts Ķuze (10 punkti un 4 atlēkušās bumbas).

Komanda pēc spēles ap pulksten 22:00 devās uz Rēzekni, kur nakšņoja, lai jau sestdienas agrā pēcpusdienā aizvadītu otru spēli šajā izbraukumā, kas sākās pulksten 14:00. Iespējams, ka mazā laika starpība starp iepriekšējās dienas spēli neļāva pietiekami atgūt spēkus, jo sestdienas spēle sākas pagalam nepatīkami, rēzekniešiem atstājot mūsējos uz 0 turpat 4 minūtes, kad šo 13-0 izrāvienu pārtrauc Rusmanis no groza apakšas. Mūsu komandai tā arī neizdodas uzlauzt mājinieku aizsardzību un arī viņu uzbrukums ir ļoti jaudīgs, pēc pirmajām 10 minūtēm graujošais 29:7. Otrajā ceturtdaļā spēle notiek pēc rēzekniešu scenārija, un pie 50 punktiem mājinieki tiek jau 17.minūtē, kad bijušais Liepājas spēlētājs Valdis Seņķāns realizē pustālo metienu (50:23). Otrajā ceturtdaļā mūsu uzbrukums ir daudz labāks, kā spēles sākumā un puslaikā pēdējais grozu gūst mūsējais, kad Hardijs Cebris realizē pustālo metienu, taču pārsvars rēzekniešiem ir gana liels (56:31). Trešajā ceturtdaļā mājinieki atkal ir ieslēguši apgriezienus abos laukuma galos un šī desmit minūte tiek zaudēta ar -9 (25:16) un pirms noslēdzošās spēles daļas rezultāts 81:47. Skaidrs, ka šajā spēlē abām komandām atlika realizēt diametrāli pretēju uzdevumu: Rēzeknei gūt 100, bet mūsējiem neļaut to paveikt. Diemžēl, bet mājinieki savu plānu realizēja, un Ainis Rundāns to paveica no soda metienu līnijas spēles pēdējā minūtē. Vēl Olafs Ozols guva 2 punktus un spēle noslēdzās ar 100:64, rēzekniešiem esot pārākiem pār mūsu junioriem otro reizi sezonā. Šajā mačā mūsējiem rezultatīvākie bija Hardijs Cebris un Kristens Herings, abiem gūstot pa 12 punktiem. Savukārt, mājinieku komandā rezultatīvākie bija Valdis Seņkāns un Renārs Bulduris, katram gūstot 23 punktus, bet kāds cits bijušais Liepājas basketbolists Pāvels Pastušeņa izcēlās ar efektīgu spēli gūstot 8 punktus, izcīnot 6 atlēkušās bumbas, atdodot 5 rezultatīvas piespēles un bloķējot 3 metienus! Nākošo spēli LBL 2 turnīrā mūsu komanda aizvadīs jau šo trešdien, 20.februārī plkst. 19:30 savā laukumā uzņemot "Rīdzene/Sportapunkts" komandu.

Sestdien vienlaicīgi ar junioru spēli, bet savā laukumā, cīņu "Baltijas Sieviešu čempionātā" uzsāka mūsu dāmas SBK "Liepāja/LSSS", kas uzņēma "Latvijas U16 izlasi". Lai arī izteiktas favorītes šajā spēlē bija mūsu meitenes, tomēr spēles sākums neritēja tik gludi kā cerēts un pēc trim ar pusi minūtēm vadībā viesi ar +6 (4:10). Ivaščankas, Rozenbomas un Trankales divpunktu gājieni atgrieza neizšķirtu (10:10), bet pēc dažām minūtēm, precīzi uzbrūkot Grogorjevai, mūsu meitenēm vadība spēlē (19:16), kuru vairs neatdevām. Pēdējo grozu pirmajā ceturtdaļā gūst izlases spēlētāja Pētersone un pirmais ceturksnis noslēdzas ar nelielu mūsu meiteņu pārsvaru (29:24). Otrās ceturtdaļas ievadā Ivaščanka, Ansone un Petermane panāk jau +12 (36:24) mūsu dāmām, un līdz puslaika izskaņai iegūstam arī +20 (61:41), bet Pētersone atkal gūst grozu puslaika izskaņā un pēc spēles pirmās daļas mums +18 (61:43). Trešajā ceturtdaļā liepājnieču pārsvars sasniedz arī +30 (75:45) pēc Ivaščankas pustālā metiena, bet trešās ceturtdaļas izskaņā šoreiz grozu gūst Meļķe, sasniedzot jau +36 (85:49). Līdzīgi kā paralēli notiekošajā spēlē junioriem, arī mūsu meiteņu komandas vienīgais mazais uzdevums spēlē atlika gūt 100 punktus, kas tika sasniegts spēles pēdējā minūtē, divpunktu metienu realizējot Ansonei. Ievai Baumanei gūstot divus punktus tika fiksēts gala rezultāts ar 103:65, komandai gūstot 100 punktus jau trešo reizi sezonā un uzvaru sēriju pagarinot līdz 5! Labākās spēlētājas mūsu komandā: Loceniece 22 punkti, Grigorjeva 17 punkti un 9 atlēkušās bumbas, Meļķe 14 punkti un 4 atlēkušās bumbas, Ivaščanka 13 punkti un 9 atlēkušās bumbas, Ansone 14 punkti un 4 atlēkušās bumbas un Rozenboma, kurai atkal ļoti produktīvs sniegums: 8 punkti, 6 atlēkušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 6 pārtvertas bumbas. Jāpiemin, ka mūsu komanda šajā spēlē uzstādīja šīs sezonas turnīra rekordu pārtvertajās bumbās (22). Nākošās spēles mūsu meitenes aizvadīs šajā nedēļas nogalē Tallinā, tiekoties ar Audentes un G4S komandām.

Otrdien, 19.februārī, kungiem "Olybet Latvijas - Igaunijas" spēlē cīņa par LBL izslēgšanas spēlēm, tā teikt "visu vai neko" spēle. Pirms šīs spēles abas komandas turnīra tabulā atrodas starp tām vienībām, kam vienīgais mērķis šosezon ir iekļūt sešu labāko Latvijas komandu pulkā, lai turpinātu cīņas LBL izslēgšanas turnīrā. "Valmiera Glass Via" atrodas 11.vietā un aizvadītajās 22 spēlēs ir izcīnījusi 7 uzvaras un no labākā "astotnieka", kas cīnīsies par pirmās sezonas Latvijas - Igaunijas turnīra medaļām, atpaliek par 4 uzvarām, savukārt, mūsu komanda ir 14.vietā ar 4 uzvarām 20 spēlēs. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē Valmierā, pagājušā gada 22.decembrī, uzvaru izcīnīja mūsu komanda, kas mača galotnē pārspēja vidzemniekus ar 93:87. Šī izcīnītā uzvara, kā arī fakts, ka 19.februārī spēlēsim savā laukumā, liek cerēt, ka cīņa par uzvaru ir ne tikai iespējama, bet tā ir pašsaprotama. Atliek vien spēli aizvadīt labāk, kā iepriekšējo pret Latvijas Universitāti, kurā enerģiskie studenti guva virsroku ar 78:70. Nekādu izmaiņu sastāvā uz rītdienas spēli mūsu komandā nav, un tie paši vīri, kas pagājušajā nedēļā pret LU rītdien cīnīsies par piekto uzvaru šajā sezonā. Spēles sākums ir mazliet neierasts, jo mačs sāksies plkst. 19:00. Spēles puslaikā notiks LOC konkurss, kā arī būs jau ierastās izklaides: Mazo draugu stūrītis, "Blue Shock Race" bezmaksas aktivitātes jauniešiem, īpašais muzikālais pavadījums no "Jautrajiem Sienāžiem", spēles runas vīrs Viktors Ellers rūpēsies par noskaņojumu un šoreiz deju studija "Rotaļa" izklaidēs ar dažādiem jaukiem priekšnesumiem, kā arī spēlē LOC Arēnā darbosies "Lotte" kafejnīca, kura piedāvās dažādas uzkodas un dzērienus.

Atgādinām, ka spēles biļetes ir nopērkamas katru dienu visās Biļešu Serviss tirdzniecības vietās kā arī LOC info centra kasē jebkurā darba dienā no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:00. Lūgums biļetes iegādāties savlaicīgi. Ieejas maksa: 3,00 EUR; bērniem no 7.gadu vecuma, skolēniem un studentiem, uzrādot apliecības 1,00 EUR; savukārt pensionāriem, invalīdiem, bērniem līdz 6 gadu vecumam un LSSS audzēkņiem, uzrādot apliecības, ieeja bez maksas. Tiekamies LOC un Atbalsti Sa-Vējos!