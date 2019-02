Atslēgvārdi Divas skaistas uzvaras nedēļas nogalē

Svētdien, 3.februārī pie uzvarām tika dāmu un junioru komandas, skaistās spēlēs pārspējot attiecīgi Daugavpils Universitātes un VEF skolas komandas.

Dienas pirmajā spēlē laukumā devās mūsu dāmas, kurām spēle pret Daugavpils komandu bija īpaša, jo abu komandu pirmajā tikšanās reizē pagājušā gada 17.oktobrī Daugavpilī mūsu meitenēm pamatīgs zaudējums (104:46), kas sāpēja līdz vakardienai. Daugavpils otro gadu ir atgriezusies augstākajā sieviešu basketbola sabiedrībā pēc vairāku gadu izlaišanas un tāpēc nemaz tik bieži neizdodas tikties savā starpā un abu lielāko Latvijas ārrīgas pilsētu savstarpējie rēķini nav ar lielu vēsturi. Ieskatoties turnīra tabulā un prognozējot pavasara LSBL izslēgšanas spēles, aizdomas, ka tieši Liepājas un Daugavpils komandas savā starpā tiksies 1/4 fināla cīņās, kas vēl jo vairāk vakardienas mačam piešķīra īpašo nozīmi. Spēles sākumā pie punktiem tika viesu komanda, realizējot vienu no diviem sodiņiem, taču tad lielisks spēles nogrieznis padevās mūsējām, kas ar ciešu aizsardzību un komandas spēli uzbrukumā ieguva ievērojamu pārsvaru, kad spēlētas 7 ar pusi minūtes jau 18:5 (plus 13 Liepājai) un pirmās desmit minūtes noslēdzās ar divciparu pārsvaru mūsu dāmām (SBK "Liepāja/LSSS" 21:10 "Daugavpils Universitāte"). Otrajā ceturtdaļā ilgu spēles laiku turējās padsmit punktu starpība līdz 18.minūtei, kad lieliski zonas aizsardzību apspēlēja mūsu meitenes un pēc Ivaščankas piespēlēm divreiz no groza apakšas sekmīgi uzbruka Līna Loceniece (42:21). Puslaika izskaņā rezultāts mainījās un ieguva jaunu pārsvaru, Liepājai +22 (47:25), vienu brīdi pirms pat +24. Trešā ceturtdaļā nekādas būtiskas izmaiņas spēles ritējumā nenotika, lai arī tā tika aizvadīta izteikti mazrezultatīvi un starp abām vienībām saglabājās +/- 20 punktu starpība, pēc 30.minūtēm 53:33. Spēles pēdējā ceturtdaļa kļuva par formalitāti, kurā Kaspars Mājenieks pietiekami garas spēles minūtes deva visām spēlei pieteiktajām 11 meitenēm, un tajā mazliet sekmīgāk nospēlēja viesu komanda, atspēlējot dažus punktus no rezultāta starpības (bija arī +27 (73:46), un spēle noslēdzās ar 76:50. Īpašs prieks par šo uzvaru ir treneriem, jo tā izcīnīta ar perfektu komandas darbu, par ko liecina arī spēles statistika (komandai 31 rezultatīva piespēle, 8 pārtvertas bumbas, par 14 atlēkušajām bumbām vairāk kā pretiniecēm, izteikts pārsvars ātrajos uzbrukumos (17 punkti pret 4 viesiem) un ierobežots pretinieču uzbrukums no tālās distances (pirmajā spēlē precīzi 13 trinīši no 33, šoreiz 5 no 20). Rezultatīvākās spēlētājas mūsu komandā vakar bija Ivaščanka ar 23 punktiem, 16 atlēkušajām bumbām un 6 rezultatīvajām piespēlēm, Līna Loceniece ar 13 punktiem, 7 atlēkušajām bumbām un 5 rezultatīvajām piespēlēm kā arī jāizceļ Ketija Vihmane, kurai gan tikai 5 punkti, taču arī 4 atlēkušās bumbas, 6 rezultatīvas piespēles kā arī 4 pārtvertas bumbas un viens bloķēts metiens. Nākošo spēli mūsu dāmas aizvadīs atkal savā laukumā 10.februārī plkst. 14:00 pret Audentes komandu, kurai pirmajā tikšanās reizē piekāpāmies ar -4.

Juniori ņem piemēru no dāmām un izcīna otro uzvaru sezonā, šoreiz pārspēta VEF skolas komanda. Arī BK "Liepāja/LSSS" komandā ir daži savainotie spēlētāji, kas nevar palīdzēt pēdējās cīņās (Kārlis Rusmanis, Artūrs Niedra), un, lai atgūtu "spēles garšu", pret "savu skolu" mačā piedalījās Nikolajs Zotovs. Spēles sākumā pirmos četrus punktus mūsējiem guva Uvis Vārna no groza apakšas (4:0), bet pēc 2 minūtēm jau vadībā viesi (7:10), Bensons atbild ar precīzu tālmetienu (10:10), bet Vārna jau atkal izvirza vadībā mūsējos, realizējot tālmetienu - 13:12. Pirmajā ceturtdaļā vadības grožus viesiem neatdevām un pārsvars pieauga līdz +8 noslēdzoties pirmajām 10 minūtēm 22:14. Otrajā ceturtdaļā mūsējie atradās vadībā lielāko spēles daļu, bet jau pēdējai puslaika spēles minūtei sākoties neizšķirts 32:32. Ar diviem precīziem soda metieniem atbildēja Zotovs un spēles pirmo daļu noslēdzām ar nelielu pārsvaru 34:32. Trešajā ceturtdaļā līdzīga cīņa starp abām komandām turpinājās, VEF skola pat ieguva pārsvaru (34:35), mūsējie atguva vadību arī līdz +7 (46:39), bet pēc 30 spēles minūtēm kārtējais neizšķirts (spēlē tika fiksēts sešas reizes) 55:55. Noslēdzošās ceturtdaļas sākumā VEF skola pēc Kaido Liepiņa - Liepas tālmetiena iegūst +3 (55:58), taču uzreiz ar precīziem diviem uzbrukumiem atbild Zotovs un atkal vadībā Liepāja (60:58) un, kā izrādījās, VEF skolai vairs vadību pārņemt neizdevās. Gluži pretēji, mūsējie pārsvaru pieaudzēja pat līdz +12 (74:62), spēlei noslēdzoties ar 78:68. Sezonas otrajā uzvarā sekmīgākie spēlētāji bija Zotovs (20 punkti, 5 atlēkušās bumbas), Bensons (16 punkti) un Vuciņš (8 punkti, 6 atlēkušās bumbas, 4 rezultatīvās piespēles un 4 pārtvertas bumbas). Nākošo spēli mūsu juniori aizvadīs viesos pret šo pašu VEF skolas komandu 7.februārī, bet savā laukumā spēlēsim tikai 20.februārī ar Rīdzenes komandu.