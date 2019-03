Atslēgvārdi Dodamies viesos pēc uzvarām

Šodien, 06.martā, sieviešu komanda SBK "Liepāja/LSSS" dodas uz spēli Rīgā, bet vīru komanda BK "Liepāja" ir ceļā uz Valgu, cerot uz uzvarām! Pulksten 17:00 Baltijas Sieviešu čempionāta spēli Elektrum Olimpiskajā centrā aizvadīs SBK "Liepāja/LSSS" tiekoties ar Starptautiskās grupas līdervienību "TTT Juniorēm", kuras atrodas līderpozīcijās ar 23 uzvarām un tikai 2 zaudējumiem (pret Daugavpils Universitāti (72:80) un Audentes komandu 27.oktobrī (68:74)). Savstarpējās līdzšinējās tikšanās reizēs šajā sezonā pārākas ir bijušas juniores, kas Liepājā uzvarēja ar 84:71, bet Rīgā 15.novembrī ar 52:72. Mūsu komandai pēdējā izbraukumā Tallinā pārtrūka sešu uzvaru sērija, piekāpjoties "G4S" komandai spēles galotnē ar 71:75. Šodien jācenšas tikt pie pirmās uzvaras pār neuzvarēto "TTT Juniores" komandu, lai saglabātu iespēju finišēt Starptautiskajā grupā 2.vietā un LSBL izslēgšanas spēlēs iegūtu mājas spēļu priekšrocību pirmajā kārtā. Junioru komandas izteiktā līdere ir talantīgā 18 gadus jaunā Māra Mote, kura vidēji gūst 16,7 punktus un izcīnījusi 5,5 atlēkušās bumbas. Mūsu komandā līderes ir Marina Ivaščanka ar 18,6 punktiem, 10,5 atlēkušajām bumbām vidēji ik spēli, kā arī Megana Rozenboma, kurai 15,2 punkti un 6 pārtvertas bumbas un Līna Loceniece ar 13,5 punktiem vidēji 23 spēlēs.

Divas stundas vēlāk, pulksten 19:00 "Olybet" Latvijas - Igaunijas līgas spēlē vīriešu komanda tiksies ar jau reizi pārspēto robežpilsētas komandu "Valga-Valka/ Maks 7 Moorits", kura pašlaik turnīra tabulā atrodas vienu vietu augstāk. Pēdējās spēlēs abām komandām ir piedzīvoti zaudējumi, Valgas komandai piekāpjoties Pērnavas, Jēkabpils un VEF komandām, savukārt mūsējiem zaudējumi pēdējos divos mačos Jēkabpils un Tartu komandām. Valgas vienībai iekļūt Igaunijas izslēgšanas spēlēs ir praktiski neiespējami, jo, lai iekļūtu 6 labāko Igaunijas komandu pulkā, ir jānoķer šobrīd 6.vietā esošo Pērnavu, kurai ir 10 uzvaras, bet Valgai pašreiz tikai 6. Turpretī, liepājniekiem izredzes uz LBL izslēgšanas spēlēm vēl ir dzīvas, jo mērķa sasniegšanai ir nepieciešamas divas uzvaras, lai apsteigtu sesto labāko Latvijas komandu "Valmiera Glass VIA" ar 7 uzvarām. Pirmajā tikšanās reizē Liepājā mūsējie bija pārāki ar 85:76. Abas vienības saista dažādi citi fakti, proti, pēc 03.novembra savstarpējās spēles, diemžēl, no Valgas komandas galvenā trenera amata tika atbrīvots ilggadējais Liepājas komandas treneris Armands Misus, šobrīd Valgā spēlē liepājnieks Kristaps Miglinieks, kā arī iepriekš Liepājā spēlējušais Elvis Endzels, bet par stabilu vērtību Liepājas groza apakšā ir kļuvis no Valgas pārnākušais Guntis Sīpoliņš. Abās komandās ir notikušas vairākas spēlētāju maiņas (un arī galvenā trenera maiņa Valgas vienībā) kopš pirmās tikšanās reizes pagājušā gada novembrī, tāpēc šodien, lai arī komandas tiekas atkārtoti, daudziem spēlētājiem būs savstarpēji pirmā tikšanās reize. Spēli no Valgas būs iespēja redzēt delfi.ee tiešraidē. http://tv.delfi.ee/live/ Novēlēsim mūsu komandām veiksmi!