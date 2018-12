Atslēgvārdi Gads pabeigts uz pozitīvas nots

Sestdien, 20.decembrī savu pēdējo spēli 2018.gadā aizvadīja BK "Liepāja", kas Olybet Latvijas - Igaunijas līgas spēlē viesos pārspēja citu Latvijas vienību "Valmiera Glass VIA" ar rezultātu 93:87.

Pirms spēles abas vienības Olybet Latvijas - Igaunijas līgas turnīra tabulā atradās līdzās ar vienādu uzvarēto/zaudēto spēļu attiecību 3/10 (Valmierai 12.vieta, Liepājai 13.vieta), kas šai spēlei uzlika papildus atbildību. Pirmssvētku noskaņās radītā atmosfēra Vidzemes Olimpiskajā centrā, fakts, ka maksa par ieeju spēlē bija pret ziedojumiem kā arī tas, ka šī bija televīzijas spēle, jo to translēja TV kanāls "Best 4 Sport", arī mūsējiem radīja īpašas sajūtas. Spēles ievadā abas komandas ļoti sekmīgi darbojās uzbrukumā nevienai no komandām neiegūstot vērā ņemamu pārsvaru: pēc 3 ar pusi spēlētām minūtēm 12:12, pēc 7 minūtēm 21:21, ceturtdaļa noslēdzās ar minimālu mājinieku pārsvaru 27:26. Otrās ceturtdaļas otrajā minūtē vadību atguva mūsējie (30:32) un, lai arī Valmiera panāca neizšķirtu, atlikušajās sešās otrās ceturtdaļas minūtēs liepājnieki bija neapturami uzbrukumā un noslēdza puslaiku ar visai pārliecinošu vadību (42:57), uzvarot spēles otro ceturksni ar 15:31. Īpaši sekmīgi uzbrukumā spēlēja Torenss Rovs, kas bija guvis jau 15 punktus, savukārt komandas kapteinis puslaika izskaņā atzīmējās ar efektīgu bumbas triecienu grozā no augšas un precīzu tālmetienu pēdējās sekundēs. Patīkami, ka jau pirmajā puslaikā pēc savainojuma sadziedēšanās laukumā atgriezās arī Niks Jansons, kurš realizēja vienu tālmetienu. Trešajā ceturtdaļā Valmieras spēlētāji centās atspēlēt lielo punktu starpību paļaujoties uz tālmetieniem, kas 20.decembra spēlē liepājnieku grozā krita ar apskaužamu precizitāti un pēc spēlētām 30 minūtēm liepājnieku pārsvars vairs tikai +4 (70:74). Ceturtajā spēles nogrieznī laukumā risinājās galvenie notikumi un atbildības nasta par spēles iznākumu abu komandu spēlētājiem neļāva spēlēt tik atraisīti, cik spēles pirmajā daļā un rezultāts mainījās ļoti lēni. BK "Liepāja" nelielais punktu pārsvars un Valmieras komandas atbalsts tribīnēs liecināja, ka sagaidāma spraiga spēles galotne. Jānis Kaufmanis, kurš spēles pirmajā puslaikā bija izpildījis tikai divus metienus un guvis divus punktus, aktivizējās, uzņemoties izpildīt arvien biežāk dažādas sarežģītības metienus un piepalīdzot viņam citiem mājiniekiem, pēc Liepiņa tālmetiena uz tablo 81:81, kad līdz pamatlaika beigām atlika 4 spēles minūtes. Turpmākajās spēles divās minūtēs neviena no komandām nespēja gūt grozu, līdz Torenss Rovs realizēja divus soda metienus (81:83). Liepājas aizsardzība bija augstā līmenī un neļaujot Valmierai tikt pie precīza uzbrukuma, Krastiņš pārtvēra piespēli, adresējot to Rovam ātrajā uzbrukumā un jau +4 mūsējiem (81:85). Liepājai bija maz komandu piezīmju, kas ļāva izmantot taktiskos gājienus, apgrūtinot Valmieras uzbrukumus. Tas deva rezultātu un smagu, sarežģītu tālmetienu realizēja Rovs un jau +7 (81:88), kad līdz spēles beigām atlika 1 minūte 11 sekundes. Valmierai 24 sekunžu pārkāpums un Rovs realizēja vienu no diviem soda metieniem. Kaufmanis realizēja tālmetienu, bet pēc pārkāpuma pret Krastiņu un diviem precīziem sodiņiem mums +7 (84:91). Kad jāspēlē bija 21 sekunde, kļūdījās mūsējie, kam sekoja Džonsona nesportiskā piezīme un Ermansona divi precīzie soda metieni (86:91), bet sekmīgi sagatavot uzbrukumu Valmierai neļāva Krastiņš, pārtverot piespēli un pārvēršot to divos punktos. Grīnbergs realizēja vienu no diviem sodiņiem un uzvarētājs spēlē bija noskaidrots 87:93 un mūsējiem ceturtā uzvara 14 spēlēs. Šajā spēlē bija vairāki spēlētāji, kas būtu pelnījuši labākā spēlētāja balvu, kā Rovs, kurš guva 37 punktus (realizēti 13 no 14 soda metieniem, 5 piespēles, 3 pārtvertas bumbas, efektivitāte +48), Besiks ar 8 punktiem un 4 bloķētiem metieniem un Krastiņš, kurš ilgu spēles daļu apgrūtināja "dzīvi" Kaufmanim, cieši sedzot Valmieras līderi pa visu laukumu un tik un tā spēja gūt 18 punktus, izcīnīt 3 atlēkušās bumbas, pa 2 reizēm asistējot un pārtverot pretinieku piespēles.

Liepājniekiem šī bija otrā uzvara pēc kārtas, kas ne tikai ļauj uzlabot pozīcijas turnīra tabulā, bet arī ar pamatotām cerībām domāt par sekmīgu turnīra turpinājumu. Lielākais vairākums savainoto spēlētāju ir sadziedējuši savainojumus (vēl gaidām atgriešanos komandas treniņos Valteru Vuciņu un Nikolaju Zotovu), komandas papildinājumi dod vēlamo rezultātu un sāk iespēlēties arvien labāk, gados jaunie spēlētāji ir apraduši ar profesionālo ritmu un arvien pārliecinošāki izskatās komandu treniņos un tiekot pie nelielām spēles minūtēm kā Maksims Hudins "Tartu" spēlē un Roberts Ķuze abos pēdējos mačos. Lai arī pirms sezonas tika cerēts uz vairāk uzvarām, daudzie savainojumi ieviesa korekcijas spēlētāju virknējumos un ir pamats cerēt, ka Jaunais gads nesīs vairāk uzvaras un veiksmes gan vīru, gan dāmu komandām, un juniori spēs cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu atlikušajā sezonas daļā. Laimīgu Jauno gadu visiem mūsu atbalstītājiem! Uz tikšanos Jaunajā gadā!