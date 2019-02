Atslēgvārdi Junioriem atkal uzvara pār VEF skolu, svētdien dāmām svarīga spēle ar Audentes

Vakar, 07.februārī mūsu juniori aizvadīja otro LBL 2 spēli četrās dienās ar "VEF Skolu", kuru 03.februārī pārspēja savā laukumā ar 78:68 un arī šoreiz pārāki bija liepājnieki. Mazliet neierasti ir sanācis, ka ar vienu komandu tiekamies mazāk kā nedēļas ietvaros un ja vēl pieskaitām lielās komandas 06.februāra spēli ar VEF Rīga, tad ar vefiņu tikāmies trešo reizi četrās dienās. Un jāteic, ka šoreiz juniori izmantoja šo iespēju un jau otro reizi pārspējot VEF skolu, gūstot sezonas trešo uzvaru kopumā. Spēles laiks un vieta tika mainīta pavisam nesen, pārceļoties no Diagnostikas centra zāles plkst. 18:30 uz Elektrum Olimpisko centru plkst. 17:30. Mača ievadā abām komandām neizdevās realizēt savus uzbrukumus, līdz 3.minūtē pirmie punkti mūsējiem, precīzi no tālās distances metot Bensonam (0:3). Vēl pēc pusotras minūtes esam jau vadībā ar +6 (4:10). Taču, tad mājinieki veica nelielu izrāvienu gūstot 7 punktus pēc kārtas, iegūstot vadību pirmo reizi spēlē (11:10), kam sekoja divi tālmetieni no mūsu puses (Bensons, Zotovs) un jau atkal +5 mūsējiem (11:16), bet sekmīgāk aizvadot ceturtdaļas galotni, tomēr VEF skola pirmās desmit minūtes noslēdza savā labā (20:18). Otrajā ceturtdaļā tika fiksēti vairāki neizšķirti (spēlē 6 reizes) kā arī vadības maiņas (arī spēlē 6 reizes), bet tomēr sekmīgāki šoreiz bija mūsējie, kas ar Bensona kārtējo tālmetienu (spēlē 3/8) pielika punktu puslaikam, dodoties lielajā pārtraukumā pie +10 (31:41). Trešajā ceturtdaļā BK "Liepāja/LSSS" pārsvara sasniedza arī +12 (32:44), taču jau pēc 5 minūtēm atradāmies vadībā vairs tikai ar +3 (45:48), bet atkal nospēlējot sekmīgu ceturtdaļas izskaņu, pirms pēdējām desmit minūtēm atgriežam vadību ar +10 (48:58). Ceturtajā ceturtdaļā mūsējo pārsvars pieauga no +10 līdz +23 (53:76) un šaubas par uzvarētāju vairs nebija, lai arī "VEF skola" pārsvaru sadeldēja, uzvara itin pārliecinoša 63:81. Rezultatīvākie mūsu komandām šajā spēlē: Zotovs 23 punkti, 6 atlēkušās bumbas un rezultatīvas piespēles, Herings 22 punkti (tālmetienos 5/6), 7 atlēkušās bumbas, pa trim rezultatīvām piespēlēm un pārtvertām bumbām, Bensons 13 punkti, 4 atlēkušās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles. Nākošo spēli mūsu juniori aizvadīs 15.un 16.februārī aizvadot izbraukuma "tūri" spēlējot attiecīgi pret Madonas un Rēzeknes komandām.

Svētdien, 10.februārī, plkst. 14:00 mūsu dāmām SBK "Liepāja/LSSS" svarīga spēle Baltijas Čempionāta Turnīra spēlē Liepājas Olimpiskajā centrā uzņems principiālās pretinieces Tallinas "Audentes" komandu, kurām pirmajā tikšanās reizē piekāpās ar -4 (61:57). Lai arī šobrīd turnīra tabulā mūsu dāmas atrodas trīs pozīcijas augstāk par "Audentes" komandu (Liepāja ir 3.vietā, Audentes 6.), tomēr šīs vietas tabulā ir mānīgas, jo "Audentes" komanda ir aizvadījusi par 2 spēlēm mazāk kā mūsējās, un ņemot vērā, ka komanda par uzvarētu spēli saņem 2 punktus, bet par zaudējumu - 1, droši varam teikt, ka Audentes ar pieredzes bagātajām spēlētājām ir cīņā par labāku vietu turnīra noslēgumā. Līdz šim aizvadītajās 15 spēlēs "Audentes" vienība ir tikusi pie 11 uzvarām, piedzīvojot 4 zaudējumus pret 2.posma komandām (pret Tartu Universitāti, Daugavpils Universitāti, TTT kadetēm un TTT Juniorēm), taču pēdējais zaudējums piedzīvots diezgan pasen (22.decembrī), un šajā gadā vēl zaudējuma garšu nav sajutušas. Mūsu komandā, savukārt, diemžēl vairs laukumā neredzēsim komandas kapteini Lauru Pelši, kura pēc gūtā savainojuma ir likusi punktu spēlētājas karjerai. Vēlēsim veiksmes Laurai citos dzīves izaicinājumos un ceram, ka Laura par mūsu meitenēm turēs īkšķus no tālām zemēm. Pārējās komandas spēlētājas ir gatavas cīņai pret Audentes un jāpiemin, ka Lalondes vietā komandai ir piesaistīta arī ASV basketboliste Megana Rozenboma, kura ir gatava debitēt mūsu komandā šo svētdien. Skatītājiem ieeja uz spēli bezmaksas! Tiekamies LOC! Atbalsti Sa-Vējos!