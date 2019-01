Atslēgvārdi Kam simts, tas var

Vakar, Baltijas Sieviešu basketbola līgā mūsu dāmas SBK "Liepāja/LSSS" izcīnīja pārliecinošāko uzvaru šajā sezonā savā laukumā ar 114:61 pārspējot BK "Saldus/ Sporta skola" komandu, uzstādot vairākus sezonas rekordus, bet junioriem, diemžēl, viesos pie uzvaras tikt neizdevās.

Līdzšinējās abās sezonas spēlēs liepājniecēm pār Saldus komandu uzvaras izcīnītas viesos un vakar savā laukumā, neapšaubāmi, mūsējās bija favorītu statusā. Spēles pirmās desmit minūtes pagāja visnotaļ līdzīgā spēlē (5.minūtē 10:7), lai arī ar liepājnieču pārsvaru (7.minūtē +10 (21:11)) un noslēdzās ar 28:19. Otrajā ceturtdaļā liepājnieču pārsvars pieauga līdz +19 (46:27 6.minūtē), taču atlikušajā pirmā puslaika daļā Saldus palielināja apgriezienus uzbrukumā un guva 16 punktus, mājiniecēm ļaujot tikt pie 7 punktiem un lielajā pārtraukumā komandas devās pie +11 liepājniecēm (54:43). Trešā spēles ceturtdaļa bija īpaša, jo šajās desmit minūtēs mājinieces guva 28 punktus (tik pat cik pirmajā ceturtdaļā), taču savā grozā ielaida tikai 5 punktus un uzsākot spēles pēdējo nogriezni, aktuāls bija jautājums tikai par spēles gala iznākumu, jo uzvarētājs jau bija zināms (pēc 30 minūtēm Liepāja 82:48 Saldus). Protams, ka Liepājas atbalstītāji un pašas spēlētājas vēlējās pirmo reizi sezonā tikt pie gūtajiem 100 punktiem un tas tika arī izdarīts ar uzviju, Kerena Ansone realizējot metienu no groza apakšas guva 100.punktu, savukārt punktu šai graujošajai uzvarai pielika Kristīna Petermane no tālās distances un 114:61 pārliecinoša mūsu meiteņu uzvara. Saldus pret Liepāju pirmo reizi trijās tikšanās reizēs tika pāri 60 punktu robežai (līdz šim 59 un 51), bet skaidrs, ka tas nevar būt gandarījums Saldus komandas galvenajam trenerim Pēterim Višņēvicam, jo komanda ļāva Liepājai gūt rekordlielu punktu skaitu (līdz šim visvairāk punktus bija guvusi Tallina uzvarā pār Jelgavu 108:58), kā arī punktu starpība šajā spēlē tikai par vienu atpalika no sezonas "antirekorda" (šoreiz -53, taču Saldus pret TTT Juniorēm zaudēja ar -54 (89:35)). Vidēji līdz šim aizvadītajās 5.spēlēs mūsu meitenes ir guvušas 71,44 punktus, bet šoreiz šo vidējo statistiku izdevās pārspēt par turpat 43 punktiem. Galvenās sezonas 11.uzvaras kaldinātājas šajā mačā bija: Loceniece (21 punkts, 6 piespēles), Ivaščanka (16 punkti, 13 atlēkušās bumbas, 3 bloķēti metieni un 4 pārtvertas bumbas), Vihmane (16 punkti, 6 pārtvertas bumbas), Petermane (13 punkti, 4 rezultatīvas piespēles) un Meļke (13 punkti, 4 piespēles un pārtvertas bumbas). Nākošo spēli mūsu meitenes aizvadīs viesos, pēc 11 dienām, 3.februārī, kad savā laukumā uzņemsim principiālo pretinieci - Daugavpils Universitātes komandu. Spēles sākums plkst. 14:00.

Vakardienas izbraukuma spēlē Rīgā, juniori BK "Liepāja/LSSS" LBL 2 turnīra ietvaros tikās ar "Rīdzene/Sportapunkts", kur, diemžēl, nesekmīgi aizvadot trešo ceturtdaļu piekāpās ar rezultātu 93:85. Spēles sākums sekmīgāks padevās mūsējiem, kas pēc Roberta Ķuzes pustālā metiena ieguva +12 (2:14) 5.minūtē, bet aktīvāk spēlējot abos laukuma galos Rīdzenes jaunieši panāca +2 (19:17) ceturtdaļas pēdējā minūtē. Atlikušajā laikā pie punktiem tika tikai mūsējie un pēc pirmā spēles posma 19:21, Liepājai +2. Otrās ceturtdaļas pirmajās minūtēs ritēja līdzīga cīņa, mājiniekiem atgriežot vadību savai komandai (38:35), taču īsā brīdī atkal liepājnieki bija precīzi (tālmetiens Vuciņam, Ozolam 2 precīzi soda metieni) un vadības grožus līdz puslaikam mūsējie vairs neatdeva (41:49) un plus 8 uzsākot otro spēles puslaiku. Trešās ceturtdaļas trešajā minūtē atkal vadības maiņa un Rīdzene ieguva +1 (52:51). Lai arī pārsvars mājiniekiem pieauga arī līdz +8 (73:65), pēdējos punktus šajā desmit minūtē guva Vuciņš no soda metienu līnijas esot precīzam 3 no 3 un 73:68. Šajās desmit minūtēs mūsējie zaudēja ar 32:19. Spēles pēdējās desmit minūtēs ritēja bezkompromisa cīņa, mūsējiem cenšoties atgūt vadību (36.minūtē pēc Lazdāna pustālā meniena 85:80), taču tuvāk piekļūt neizdevās kārtējo reizi pieļaujot pārāk daudz kļūdu (šajā spēlē kopā 20, Rīdzenei 11) un zaudējums ar 93:85. Mājinieku trio (Kāpostiņš, Strautiņš, Pitkēvičs) kopā guva 63 punktus, bet mūsu komandā ar divu rezultatīvāko spēlētāju pienesumu bija par maz: Vuciņš 22 punkti, 5 atlēkušās bumbas, 6 rezultatīvas piespēles un Bensons 22 punkti, 4 atlēkušās bumbas un pa 2 pārtvertām bumbām un blokiem. Nākošo spēli LBL 2 turnīrā mūsu komanda aizvadīs savā laukumā 31.janvārī plkst. 19:30 uzņemot RTU komandu.