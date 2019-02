Atslēgvārdi Kungiem izcīnīta svarīga uzvara pēdējā sekundē, šodien juniori pēc uzvaras pret Rīdzenes komandu

Vakar, 19.februārī, "Olybet" Latvijas - Igaunijas līgas spēlē BK "Liepāja" savā laukumā emocionālā un daudz notikumiem bagātā spēlē spēja izraut uzvaru pār "Valmiera Glass VIA" ar 73:71 uzvaras grozu gūstot Guntim Sīpoliņam vien 0,3 sekundes pirms spēles beigām. Spēli liepājnieki sagaidīja ar apņēmību izcīnīt uzvaru, lai turpinātu cīņu par iekļūšanu labāko sešu Latvijas komandu pulkā, bet ar bažām, jo pret relatīvi vājāku pretinieku kā LU pirms dažām dienām uzvaru izcīnīt neizdevās. Spēles likme bija gana augsta abām vienībām, jo mūsējiem tikai uzvara ļautu saglabāt cerības uz LBL Play Off, bet Valmieras komandai tikai uzvara ļautu cerēt uz apvienotās līgas Top 8 un izslēgšanas spēlēm šajā turnīrā. Spēli iesākām ar jaunu starta piecinieku, proti, pirmo reizi sākām spēli ar abiem slaidajiem puišiem (Kavaš, Sīpoliņš) kā arī ar Jurevičus, Rovu un Krastiņu. Spēlē pirmo grozu guva viesi, no tālās distances precīzi metot Kohanovam, bet jau nākamajā BK "Liepāja" uzbrukumā Sīpoliņš pēc Rova piespēles ir precīzs no groza apakšas (2:3). Turpinājumā viens no turnīra un Valmieras rezultatīvākajiem vīriem Kaufmanis guva četrus punktus iegūstot Valmierai +5 (2:7). Kavaša, Sīpoliņa un Jurevičus rezultativitāte ļāva mūsējiem iegūt pirmo vadību spēlē (8:7), bet Krastiņš un Rovs panāk jau +5 mūsējiem (12:7). Kad līdz ceturtdaļas beigām pusotra minūte Elksnis atgūst vadību Valmierai (18:19), bet Jansons gūst pēdējos punktus pirmajā ceturtdaļā un pēc 10 minūtēm esam vadībā ar 21:19. Otrajā ceturtdaļā pēc divām minūtēm vēl esam vadībā ar 24:21, kam seko "klusums uzbrukumā" mūsu komandas izpildījumā, turpretī Valmieras komanda spēj izmantot šo brīdi un panāk jau +10 savai vienībai (24:34) gūstot 13 punktus pēc kārtas. Šo neveiksmīgo piecu minūšu periodu pārtrauc Sīpoliņš pēc Džonsona piespēles un 26:34. Valmieras līderis Kaufmanis vēl iegūst savai komandai lielāko pārsvaru spēlē (+11) realizējot tālmetienu (26:37), bet turpmākajās turpat 3 minūtēs "atveras" mūsu uzbrukums un liepājnieki sadeldē šo starpību līdz -4, puslaikā pēdējo grozu gūstot komandas kapteinim Krastiņam no tālās distances (37:41). Puslaika statistika aplieca to, ka spēles svarīgums pārāk "gulstas" uz mūsu komandas pleciem: zaudējam cīņu par atlēkušajām bumbām (18 pret 26), no spēles realizējam tikai 45,2% metienu un īpaši tas izpaužas soda metienu realizācijā (7 no 14 mums, pret 7 no 10 Valmierai), bet esam labāki komandas spēlē, jo mums 8 rezultatīvas piespēles pret pretinieku 5. Trešajā spēles ceturtdaļā iniciatīvu uzbrukumā uzņemas Mareks Jurevičus, tiekot pie sešiem punktiem īsā brīdī, bet pēc nepilnām 3 minūtēm pēc Krastiņa diviem no trim soda metieniem atgūstam vadību (45:44), kam seko vairākas vadības maiņas (spēlē tika fiksētas 14 vadības maiņas un 10 neizšķirti), komandām uzbrūkot daudz precīzāk kā pirmajā spēles daļā, bet kopš 27.minūtes pēc Kavaša 2+1 gājiena iegūto vadību (58:55) noturam līdz trešdaļas beigām (62:56). Esam uzlabojuši cīņu par atlēkušajām bumbām (vairs tikai -1 (31 pret 32)) un uzvarējuši šo nogriezni ar 25:15, bet, zinot Valmieras komandas cīņas sparu, gaidāma sarežģīta spēles galotne. Ceturtajā ceturtdaļā tikai pēc 2 minūtēm tika gūts pirmais grozs un to paveica Ziediņš (62:58). Jansons atbildēja ar divpunktu gājienu un mums vēl +6 (64:58). Turpmākās nepilnas trīs minūtes mums pie punktiem tikt neizdodas, savukārt viesi pietuvojas tikai 2 punktu attālumā (64:62). Jurevičus realizē divus soda metienu, bet Ziediņš tiek pie 2+1 un uz tablo vairs tikai minimāls pārsvars (66:65) un četras minūtes spēles laika. Pēc nepilnas pusminūtes Jurevičus saņem piekto piezīmi, bet Ziediņš panāk neizšķirtu, realizējot vienu no diviem soda metieniem (66:66). Seko neprecīzs mūsu uzbrukums, jo uzbrukuma zonā pārkāpums tiek fiksēts Krastiņam, kā arī tehnisko piezīmi saņem mūsu treneris un pēc minūtes pārtraukuma Kaufmanis realizē 3 soda metienus iegūstot jau 3 punktu pārsvaru Valmierai. Sekojošajā pusotrā minūtē pie punktiem netiek neviena komanda, bet šo neveiksmīgo periodu pārtrauc Guntis Sīpoliņš pēc Rove piespēles realizējot divpunktnieku ar sodu un esam atguvuši neizšķirtu (69:69), kad jāspēlē viena minūte un 37 sekundes. Abu komandu kapteiņi ātros un precīzos uzbrukumos tiek pie diviem punktiem, precīzi uzbrūkot Kaufmanim un Krastiņam (71:71), kad joprojām spēlē atlicis vairāk par vienu minūti spēles laika (1:13). Kaufmanis nerealizē pustālo metienu, bet Krastiņš no tālās distances ir nesekmīgs un atlikušas 32 sekundas spēles pamatlaika, lai noskaidrotu uzvarētāju. Edmunds Elksnis nerealizē pustālo metienu, atlēkušo bumbu pie sava groza izcīna Sīpoliņš un pēdējais uzbrukums šajā spēlē pienākas liepājniekiem, kam uz tablo atlikušas 17 sekundes. Torenss Rovs izšķiras par tālmetienu, kas grozā nekrīt, bet pie Valmieras groza augstā lēcienā atlēkušo bumbu izcīna Hāzners, kas gaisā izpilda metienu, kurš arī grozā nekrīt, taču sekmīgi bumbu pie Valmieras groza izcīna Sīpoliņš, kurš raida bumbu grozā, kad uz spēles tablo atliek nieka 0,3 sekundes spēles laika. Liepājai +2 (73:71), bet vēl seko Valmieras komandas minūtes pārtraukums. Bumba tiek adresēta Oto Grīnbergam, bet viņa tālmetienu bloķē spēles uzvaras groza guvējs Sīpoliņš un BK "Liepāja" izcīna svarīgo uzvaru sarežģītā spēlē. Rezultatīvākie spēlētāji mūsu komandā šajā spēlē bija: Kavaš (17 punkti un 7 atlēkušās bumbas), Sīpoliņš (15 punkti, 11 atlēkušās bumbas un 1 bloķēts metiens), Jurevičus (13 punkti, 6 atlēkušās bumbas un 2 rezultatīvas piespēles) un komandas kapteinis Krastiņš (11 punkti, 6 atlēkušās bumbas un 3 rezultatīvās piespēles). Pretinieku rindās līderis Kaufmanis guva 28 punktus. Nākošo spēli mūsu komanda aizvadīs šajā sestdienā viesos, kad plkst. 16:00 tiksimies ar "Jēkabpils/SMScredit.lv" komandu.

Vakardienas BK "Liepāja" uzvaras grozs: https://www.delfi.lv/sports/news/olybet-latvijas-igaunijas-basketbola-liga/zinas/sipolina-sirenlauzis-nodrosina-liepajas-basketbolistiem-uzvaru-par-valmiera-glassvia.d?id=50843947

Šovakar, 20.februārī plkst. 19:30 LBL 2 turnīra spēlē mūsu juniori BK "Liepāja/LSSS" cīnīsies par uzvaru savā laukumā uzņemot "Rīdzene/Sportapunkts" komandu. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē Rīgā šī gada 23.janvārī spēles otrajā daļā labāki bija rīdzinieki, uzvarot otro puslaiku ar 52:36, un visā spēlē panākums ar 93:85. Janvāra spēlē mūsu komandā sekmīgākie punkti guvēji bija Vuciņš un Bensons, katram gūstot pa 22 punktiem, savukārt, mājinieku līderi Kāpostiņš un Strautiņš guva attiecīgi 27 un 22 punktus. Rīdzenes komanda aizvadītajās 15 spēlēs ir izcīnījusi 9 uzvaras, kas to ierindo 4.vietā mūsu grupā, savukārt, liepājniekiem 3 panākumi 13 spēlēs un 9.vieta. Skatītājiem ieeja bezmaksas. Atbalstām Sa-Vējos!