Atslēgvārdi Liepāja pret Tartu 2:0

Tartu pārspēts gan Liepājā, gan Tartu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē abas mūsu vadošās komandas sacentās ar Tartu Universitātes komandām un abās spēlēs pārāki bija liepājnieki. Sestdien, Olybet Latvijas - Igaunijas līgā BK "Liepāja" uzņēma turnīra 7.vietas īpašniekus "Tartu Universitāti", kas 11 spēlēs bija iekrājuši 6 uzvaras. Liepājnieku sastāvā laukumā atgriezās amerikāņu saspēles vadītājs Torenss Rovs, kurš izlaida iepriekšējo spēli personisku iemeslu dēļ un pirmo reizi Liepājas formā laukumā devās jaunākais mūsu papildinājums Slovēnijas basketbolists Andražs Kavašs. Abas komandas spēli iesāka bikli un tikai pirmās minūtes izskaņā tika gūts pirmais grozs, kad no tālās distances metienu realizēja Rovs. Arī Tartu bija precīzi no tuvās distances un rezultāts bija izkustējies. Punkti krājās lēni un abpusēji līdzīgi, kas pēc 1.ceturtdaļas attainojās uz tablo 15:15. Otrajā ceturtdaļā mūsējiem aizvien labāk sāka sekmēties abos laukuma galos un pēc labas aizsardzības sekmīgs uzbrukums deva vēlamo rezultātu, kad pēc Torensa metiena no groza apakšas jau +9 (32:23). Viesi ik pa laikam šo starpību samazināja, bet pēdējais precīzais metiens pirmajā puslaikā piederēja mūsējiem un lielajā pārtraukumā devāmies pie +7 (40:33). Jau pirmajās 20 minūtēs Rovs bija ticis pie 15 punktiem, bet Kavašs debitējis Liepājā ar 3 punktiem. Pēc lieliskā pūtēju orķestra "Liepāja" priekšnesuma puslaikā, otrajā spēles daļā BK "Liepāja" turpināja atrasties vadībā un pārsvaru palielināja līdz +13 (pēc Rova viena no diviem soda metieniem, 62:49). Atlikušajā trešās ceturdaļas laikā Tartu rezultāta starpību samazināja līdz -6 un pirms izšķirošās ceturtdaļas Liepājai 67:61. Jau pirmajos ceturtās ceturtdaļas uzbrukumos Tartu realizēja savas iespējas un vairs tikai +1 (67:66). Džonsona tālmetiens, Kavaša metiens no tuvās distances un 72:68, bet arī Tartu atbildi parādā nepalika, un kad līdz spēles beigām atlika, ko spēlēt 4:32 viss Liepājas pārsvars bija izgaisis un 73:73. Rovs ar Kavašu Liepājā atgrieza +5 (80:75), kad līdz pamatlaika beigām 1:48 un minūtes pārtraukums Tartu. Lieliski aizsardzībā nospēlēja mūsu uzbrukuma līderis šajā sezonā Džonsons, kurš pārtver bumbu un ātrajā uzbrukumā realizēja metienu no groza apakšas un +7 (82:75). Tartu atbildēja ar vienu realizētu soda metienu, bet laukuma otrā galā Kavašs ar diviem sodiņiem un pārsvars pietiekami liels, lai uzvara nebūtu apdraudēta (84:76). Tartu vēl tika pie diviem punktiem, bet atkal veiksmīgi nospēlēja Kavašs realizējot divpunktu metienu, kam gan soda metienu nerealizēja (86:78). Tartu vairs pie punktiem netika, bet mūsu komandas kapteinis Roberts Krastiņš pielika punktu spēlei no tālās distances un mūsējiem uzvara ar 89:78. Rezultatīvākie spēlētāji spēlē bija Rovs ar 27 punktiem, 4 atlēkušām bumbām un izprovocētiem 8 pārkāpumiem, bet slovēņu spēka uzbrucējs Andražs Kavašs pievienoja 21 punktu, realizējot 3 no 7 tālmetieniem, 8 atlēkušās bumbas no kurām 4 pie pretinieku groza, bet Džastins Džonsons šoreiz palīdzēja ar 17 punktiem un 5 rezultatīvām piespēlēm. Jāizceļ arī Arnis Ate, kas nepilnās 18 minūtēs guva 9 punktus, realizējot 3 no 4 tālmetieniem un atdodot 4 rezultatītvās piespēles un Maksims Hudins, kas ar efektīvu bloku spēlē novērsa 2 punktu zaudējumu. Mūsējiem gan vairāk atlēkušo bumbu, gan mazāk kļūdu, tāpēc noteikti šo uzvaru varam saukt par kopīgu komandas nopelnu. Nākošo spēli mūsējie aizvadīs viesos 22.decembrī pret Valmiera Glass VIA, bet savā laukumā spēlēsim tikai 13.janvārī pret "Tallinas Kalev//TLU".

Turnīru organizatori bija parūpējušies, ka arī mūsu dāmu komandai aizvadītajā nedēļas nogalē mēroja spēkus ar Tartu Universitāti, šoreiz gan spēlējot viesos. Ļoti agrā rītā svētdienas rītā (plkst. 6:00) komanda izbrauca no Liepājas, lai jau plkst. 16:00 spēkotos Igaunijā. Spēles sākums bija veiksmīgāks mājiniecēm, lai arī pirmo grozu spēlē guva tieši mūsējās (Ivaščanka 0:2), un jau trešajā spēles minūtē 12:2 (mums -10). Liepājnieces uzlaboja aizsardzību un arī Tartu komandai uzbrukumā vairs nesekmējās tik labi, turpretī liepājnieces ar Lalondes 5 punktiem pēc kārtas pietuvojās līdz -6 (15:9), lai arī ceturdaļu nācās zaudēt 19:11. Otrajā ceturtdaļā mūsējās turpināja pakaļdzīšanos pēc Lalondes soda metiena -4 (26:22), bet ceturtdaļas izskaņā jau -3 Loceniecei realizējot abus sodiņus (32:29). Trešajā ceturdaļā nonācām iedzinējos ar -7 (38:31), bet pēc 4 minūtēm veicot izrāvienu 0:8 pirmo reizi jau vadībā mūsējās (38:39) pēc Ivaščankas pustālā metiena. Šajā ceturtdaļā ātri vadību atguva Tartu un pēc trim spēles ceturtdaļām 46:43 (Liepājai -3). Spēles noslēdzošajā ceturdaļā laba mūsējo aizsardzība un precīzi uzbrukuma noslēgumi deva rezultātu un jau atkal vadībā liepājnieces (46:51). Mūsējās vēlreiz bija vadībā ar piecu punktu pārsvaru (49:54), kam sekoja Tartu atbilde 8:0 un jau mums mīnus 3 (57:54), kad līdz spēles pamatlaika beigām bija atlicis ko spēlēt mazāk par 2 minūtēm. Sekoja minūtes pārtraukums Kasparam Mājeniekam, lai sakārtotu mūsējo darbības atlikušajā spēles daļā un tas deva vēlamo rezultātu. Pēc minūtes pārtraukuma pārkāpums pret Katrīnu Trankali, kas realizēja abus soda metienus. Pēc Ivaščankas pārkāpuma Tartu komanda nerealizēja savus sodiņus, Loceniece kļūdījās un sākoties spēles pēdējai minūtei Anna Asi jau atgriež vadībā Tartu pēc precīza 2 punktu metiena (59:56). Liepājas uzbrukumā Katrīnai Trankalei realizējot tālmetienu neizšķirts (59:59) un pēc nesekmīgā Tartu komandas tālmetiena Līna Loceniece realizē metienu no groza apakšas (59:61), kad līdz spēles beigām atlika vien 9 sekundes. Minūtes pārtraukums Tartu komandai nedeva vēlamo rezultātu un SBK "Liepāja/LSSS" izcīna 8.uzvaru 12 spēlēs pakāpjoties uz 3.vietu Starptautiskajā grupā. Rezultatīvākās spēlētājas šajā spēlē mūsējām bija Līna Loceniece ar 22 punktiem, 4 atlēkušajām bumbām un 2 rezultatīvām piespēlēm, Marina Ivaščanka tika pie 13 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām. Nākošo spēli mūsu meitenes aizvadīs šo ceturtdien, 20.decembrī plkst. 19:00, kad savā laukumā uzņems Jelgavas komandu.