Atslēgvārdi Liepājas komandām viesos + 47 un turpinās cīņa par izslēgšanas spēlēm

Vakar, 06.martā, viesos abas mūsu vadošās komandas izcīnīja pārliecinošas uzvaras viesos un uzlabojas savas pozīcijas pirms Latvijas čempionātu izslēgšanas spēlēm. Dienas pirmajā spēlē mūsu dāmas tikās ar Baltijas Sieviešu čempionāta Starptautiskās grupas līdervienību "TTT Rīga - Juniores", kuras līdz šim sezonā pārspēt nebija izdevies (zaudējumi Liepājā ar 71:84 un Rīgā ar 52:72). Vakardienas spēles rezultāts tika atklāts jau pirmajā mūsējo uzbrukumā, kad no tuvas distances metienu realizēja Ivaščanka. Mirkli vēlāk jau mums +4 un esam iesākuši spēli apņēmīgi. Mājinieces gūst trīs punktus, bet liepājnieču ofensīvu apturēt neizdodas, jo pēc 4 spēlētām minūtēm jau +7 (4:11) pēc Locenieces tālmetiena. Seko junioru sekmīgs posms abos laukuma galos un vadības maiņa (14:13), bet ātri vien 5 punktus liepājniecēm gūst Ansone ar Grigorjevu un esam vadībā ar +4 (14:18). Abas komandas vēl apmainās ar sekmīgiem uzbrukumiem, bet pēdējo grozu šajā ceturtdaļā gūst pirmā groza guvēja Ivaščanka un esam vadībā ar +6 (18:24). Otrās ceturtdaļas trešajā minūtē Ivaščanka pirmo reizi SBK "Liepāja/LSSS" komandai dod vadību ar +10 (20:30). Lai arī iegūstam vēl lielāku pārsvaru spēlē (+11), tomēr juniores pārāk tālu mūsējās nepalaiž un pēc spēlēta puslaika mums +4 (32:36). Trešajā ceturtdaļā liepājnieces kontrolē spēles gaitu, esot vadībā visu laiku no +3 līdz +11, bet pēc 30 spēles minūtēm apaļais +10 (52:62). Šis desmit punktu pārsvars nav pārāk drošs, lai jau varētu svinēt uzvaru, tāpēc ar maksimālu koncentrāciju uzsākam spēles pēdējo ceturtdaļu, spēlējot cieši aizsardzībā. Laba aizsardzība noved pie laba uzbrukuma un tā notika arī šoreiz, mājinieces tuvāk rezultātā nepielaižot, bet pašām realizējot savas iespējas mūsējās iegūto pārsvaru palielināja burtiski pa minūtēm un uzvarot ceturto ceturtdaļu ar 24:9, spēli noslēdzam ar pārliecinošu uzvaru (61:86 Liepāja). Rezultatīvākās spēlētājas mūsu komandā: Ivaščanka (24 punkti, 14 atlēkušās bumbas, 4 pārtvertas bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 2 bloķēti metieni), iegūstot 37 efektivitāti, Rozenboma (16 punkti, 4 atlēkušās bumbas, 6 rezultatīvas piespēles, 3 pārtvertas bumbas), Grigorjeva (13 punkti, 9 atlēkušās bumbas), Loceniece un Meļķe, katrai gūstot pa 12 punktiem. Patīkami, ka visas spēlei pieteiktās meitenes tika pie spēles laika un atzīmējās ar sekmīgām darbībām, visām deviņām arī tiekot pie punktiem. Šī uzvara, kā arī konkurentes Daugavpils komandas zaudējums viesos "TTT Kadetēm" SBK "Liepāja/LSSS" ļauj nostiprināties tabulas 2.vietā, kas LSBL izslēgšanas spēļu 1/4 finālā dotu mājas laukuma priekšrocības. Vēl gan jāaizvada vairākas spēles gan liepājniecēm, gan konkurentēm. Nākošo spēli mūsu meitenes aizvadīs pret tiešo konkurenti "Daugavpils Universitāti" 12.martā viesos, bet savā laukumā spēle 16.martā pret neseno pāridarītāju "G4S" komandu.

Pēc tam, kad meitenes bija izcīnījušas uzvaru pār juniorēm, laukumā Valgā devās mūsu kungi, kas "Olybet" Latvijas - Igaunijas līgas turnīra spēlē tikās ar robežpilsētu "Valgas - Valkas/Maks & Moorits" komandu. Pirmajā tikšanās reizē pagājušā gada 3.novembrī mūsējie bija pārāki ar 85:76, kas deva cerību arī šoreiz tikt pie uzvaras. Spēles sākums mūsējiem pagalam neveiksmīgs, mājiniekiem spēles sākuma trīs minūtēs iegūstot 9 punktu pārsvaru (9:0), kad pie pirmajiem punktiem spēlē tika Rovs no tālās distances. Valcēnieši turpināja sekmīgi uzbrukt grozam un pēc nedaudz vairāk kā piecām spēles minūtēm mums -13 (18:5), bet lielāko pārsvaru spēlē Valga ieguva vēl pēc divām minūtēm (24:9 un 26:11). Šo piecpadsmit punktu starpību sākām deldēt pirmajā ceturtdaļā un tā noslēdzās ar -9 (28:19). Otrās ceturtdaļas sākumā vienu brīdi vēl ir mīnus 13 (32:19), bet tad mūsējie gūst 7 punktus pēc kārtas (punktus gūst Besiks, Džonsons un Ate) un vairs tikai -6 (32:26). Džonsons ar Kavašu uzņēmās līdera lomu spēlē un īsā brīdī jau iegūstam pirmo vadību spēlē (36:38). Miglinieks vēl atgūst vadību Valgai, realizējot tālmetienu (spēlē viņam precīzi 5 no 11 trejačiem), bet liepājnieku ofensīvu Valga nespēj apturēt un noslēdzam puslaiku ar +8 (40:48). Šajās desmit minūtēs no -13 ieguvām +8, uzvarot ceturtdaļu ar iespaidīgo 12:29! Puslaikā Džonsonam jau 17 punkti. Trešās ceturtdaļas pirmajā minūtē pēc Džonsona un Sīpoliņa sekmēm uzbrukumā mūsējiem jau +12 (40:52). Vēl vienu reizi rezultāta starpība sarūk līdz 7 punktiem, taču turpinot sekmīgi spēlēt uzbrukumā mūsējie noslēdz šo desmit minūti ar +13 (60:73). Ceturtās ceturtdaļas ievadā Kavaš, Jansons un Džonsons panāk jau +21 Liepājai (62:83), kad līdz spēles beigām vēl 7 minūtes, savukārt vēl pēc 2 minūtēm pēc Jansona sekmīgā uzbrukuma jau +31 Liepājai (62:93). Liepājnieki veica izrāvienu 0-15 un pirmo reizi sezonā bija pamatotas cerības uz 100 gūtajiem punktiem spēlē, kas arī atlika kā vienīgais uzdevums. Valcēnieši atguvās uzbrukumā un pēc mini izrāviena 10-2 (72:95) un uz tablo vairs tikai 2 minūtes spēles laika. Viena minūte mūsējiem bija nepieciešama, lai tiktu pie simtiņa (Rovs no tālās distances un Jansons ar bumbas triecienu grozā) un 74:100. Valgas komanda vēl tika pie diviem tālmetieniem, bet mūsu kadets Vuciņš pie sekmīga caurgājiena un spēles gala rezultāts 80:102. Jāpiezīmē, ka šī bija tikai otrā uzvara sezonā, kas izcīnīta viesos, kā arī pirmā, spēlējot tumšajās spēļu formās. Spēles pirmā zvaigzne mūsu komandā neapšaubāmi bija Džastins Džonsons, kuram iespaidīga statistika (31 punkts, 9 atlēkušās bumbas, 8 rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas un lietderības koeficients 49!). Pārējie rezultatīvākie vakardienas spēlē: Kavaš (25 punkti, 5 atlēkušās bumbas), Ate (12 punkti, 3 atlēkušās bumbas) un Rovs (12 punkti). Šī uzvara šobrīd ļāva apsteigt Valgas komandu un pacelties turnīra tabulā vienu vietu augstāk, jo abām komandām ir vienāda uzvarēto/zaudēto spēļu attiecība (6-18) kā arī joprojām ļauj saglabāt cerības uz iekļūšanu Latvijas Basketbola Līgas (LBL) izslēgšanas spēlēs. Lai šis optimistiskais scenārijs piepildītos, atlikušajās četrās spēlēs mums ir jāizcīna vismaz viena uzvara un tad, jācer, ka Valmiera pie uzvarām vairs netiks. Protams, labāk būtu izcīnīt divas uzvaras un tad jau droši aprīlī Liepājā vēl būtu augstākā līmeņa turnīrs. Nākošo spēli mūsējie aizvadīs jau šo sestdien, kad pulksten 17:00 savā laukumā uzņems "Olybet" Latvijas - Igaunijas turnīra ceturto spēcīgāko komandu BK "Ogre".