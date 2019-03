Atslēgvārdi Meitenēm ar lielisku spēles sākumu uzvarai nepietiek, šodien kungiem sezonas svarīgākā spēle pret Kalev

Vakar Daugavpilī, Baltijas Sieviešu Čempionāta Starptautiskās grupas spēlē mūsu meitenes tikās ar šīs sezonas sīvāko pretinieci "Daugavpils Universitātes" komandu, kurai piekāpāmies Daugavpilī iepriekšējā reizē, bet savā laukumā pārliecinoši revanšējāmies. Vakardienas spēlei bija vairākas nozīmes, jo, pirmkārt, Latvijas Sieviešu Basketbola Līgas (LSBL) izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā (1/4 finālā) tieši ar Daugavpils komandu būs jāspēkojas, lai cīnītos par LSBL pusfinālu, otrkārt, Daugavpilī šajā sezonā neesam uzvarējuši un, treškārt, SBK "Liepāja/LSSS" atlikušajās spēlēs var nodrošināt LSBL 1/4 fināla mājas zāles priekšrocības. Lai sērija, kas ritēs līdz vienas komandas divām uzvarām pēc formulas 1 -1 - 1, sāktos Liepājā, mūsu meitenēm atlikušajās 3 spēlēs (ieskaitot 12.marta spēli ar Daugavpili) ir nepieciešamas 2 uzvaras. Spēli mūsējās uzsāka ļoti pārliecinoši, piespiežot pretinieces kļūdīties un šīs kļūdas pārvēršot gūtajos punktos un pēc spēlētām mazliet vairāk par 3 minūtēm uz tablo 0:10, mūsējām +10. Daugavpils pie pirmajiem punktiem tika 4.minūtē, realizējot vienu no diviem sodiņiem. Vēl pēc minūtes Rozenboma atjaunoja 10 punktu pārsvaru arī realizējot tikai vienu no diviem sodiņiem (1:11), bet tad mājinieces pie punktiem tika jau pietiekami regulāri, un mazrezultatīvā ceturtdaļa noslēdzās ar 8:15, mūsu meitenēm +7. Otrajā ceturtdaļā mūsu komandas uzbrukums "iestrēga" un arī soda metienos neveicās (1 no 2 gan Rozenbomai, gan Trankalei), turpretī mājinieces atguva pārliecību metienos un 15.minūtē pēc Golovko tālmetiena uz tablo neizšķirts 19:19. Daugavpilietes ar agresīvo aizsardzību piespieda mūsu komandu kļūdīties kā arī iegūtās iespējas uzbrukumā netika realizētas un mājinieču izrāviens turpinājās iegūstot jau 15 punktu pārsvaru (34:19). Šo 21 punkta izrāvienu pārtrauca Baumane no soda metienu līnijas un vēl divus punktus guva Ivaščanka, noslēdzoties pirmajam puslaikam ar 34:22. Puslaika statistika apliecināja notikušo: kļūdu attiecība 8 pret 17, pārtvertas bumbas 10 pret 6, diemžēl, labāki rādītāji mājiniecēm. Cīņā par atlēkušajām bumbām pārsvars mums (20 pret 27). Otro ceturtdaļu zaudējām ar 26:7. Arī trešā spēles ceturtdaļa ritēja Daugavpils zīmē, kad mājinieces pie punktiem tika daudz biežāk nekā liepājnieces, un arī lielais kļūdu skaits neļāva pietuvoties rezultātā, bet gluži pretēji, mājinieču pārsvars pieauga (28.minūtē 57:34) un pēc Locenieces pustālā metiena pēc trim ceturtdaļām mums liels deficīts (-21, 57:36). Ceturtās ceturtdaļas sākumā spēlē nenotika būtiskas izmaiņas, lai arī mūsējās jau daudz biežāk tika pie gūtajiem punktiem, Daugavpils atradās vadībā vēl 34.minūtē ar +20 (66:46). Pēc vēl trim spēlētām minūtēm pēc Kalnas soda metiena uz tablo vairs tikai -14 (71:57) liepājniecēm, bet sākoties spēles pēdējai minūtei Ivaščanka rezultāta starpību sadeldē līdz -10 (71:61). Abas komandas vēl apmainījās ar gūtajiem groziem, bet punktu spēlei no tālās distances pielika Loceniece no tālās distances un šoreiz, diemžēl, uzvarēt Daugavpilī vēl neizdevās un zaudējums 74:65. Rezultatīvākās spēlētājas mūsu komandā: Ivaščanka (23 punkti, 16 atlēkušās bumbas, 4 pārtvertas bumbas, 2 bloķēti metieni), Loceniece (18 punkti, 5 atlēkušās bumbas) un tuvu triple double Rozenbomai (9 punkti, 11 atlēkušās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles). Diemžēl, bet šoreiz pārāk lielais kļūdu skaits (24 spēlē) un zemāks metienu procents no tuvās distances (47% pret 34%) liedza izcīnīt uzvaru viesos. Pēc šī zaudējuma turnīra tabulā Daugavpils ir apsteigusi mūsu komandu, bet, lai atgūtu sava laukuma priekšrocības, SBK "Liepāja/LSSS" ir jāizcīna uzvaras atlikušajās divās spēlēs (14.martā Jelgavā, 16.martā Liepājā pret G4S).

Šodien, kungi "Olybet" Latvijas - Igaunijas turnīrā aizvadīs šīs sezonas svarīgāko spēli pulksten 19:30 uzņemot Tallinas "Kalev/TLU" komandu, jo tikai uzvaras gadījumā BK "Liepāja" apsteigsim sesto labāko Latvijas komandu "Valmiera Glass VIA" un saglabāsim reālas iespējas spēlēs LBL izslēgšanas spēlēs. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē Tallinā pagājušā gada 10.novembrī līdzīgā spēlē (puslaikā -1 (39:38), pēc trim ceturtdaļām -5 (53:48)) piekāpāmies spēles galotnē, spēli aizvadot tikai ar sešiem spēlētājiem, jo liepājniekus bija skārusi traumu sērga. Abu komandu sastāvos ir notikušas būtiskas izmaiņas: Tallinas komandā Gerda Kullamē vietā uz trenera komandtiltiņa stājies Martins Mūrseps, nenokārtotu formalitāšu dēļ komandu pametis slaidākais vīrs senegālietis Bamba Falls un rezultatīvākais spēlētājs Teilors Stafords (vidēji 15,3 punkti un 3,8 piespēles), savukārt, mūsu komandā iepriekšējā spēlē pret Tallinas komandu nespēlēja Torenss Rovs, Andražs Kavašs, Guntis Sīpoliņš, Mareks Jurevičus, Eduards Hāzners, Niks Jansons un Nikolajs Zotovs. Taisnības labad, jāteic, ka arī Tallinas komandai ir papildinājums sastāvā: pēc aizvadītām 10 spēlēm par rezultatīvāko punktu guvēju kļuvis amerikānis Ronalds Makgī Juniors (14,5 punkti, no tālās distances 41,2%) un diezgan kolorītais, enerģiskais amerikāņu centra spēlētājs Maikls Bušanans (6 punkti un 5,4 atlēkušās bumbas). Šodien spēles puslaikā notiks Strike Pica konkurss, kā arī būs jau ierastās izklaides: Mazo draugu stūrītis, "Blue Shock Race" bezmaksas aktivitātes jauniešiem, īpašais muzikālais pavadījums no "Jautrajiem Sienāžiem", spēles runas vīrs Kaspars Kārkliņš rūpēsies par noskaņojumu un šoreiz Jums uzstāsies deju grupa "Pulss" un bērnu tautas ansamblis "Vaduguns".

Atgādinām, ka spēles biļetes ir nopērkamas katru dienu visās Biļešu Serviss tirdzniecības vietās kā arī LOC info centra kasē jebkurā darba dienā no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:00. Lūgums biļetes iegādāties savlaicīgi. Ieejas maksa: 3,00 EUR; bērniem no 7.gadu vecuma, skolēniem un studentiem, uzrādot apliecības 1,00 EUR; savukārt pensionāriem, invalīdiem, bērniem līdz 6 gadu vecumam un LSSS audzēkņiem, uzrādot apliecības, ieeja bez maksas. Tiekamies LOC un Atbalsti Sa-Vējos!