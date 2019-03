Atslēgvārdi Nedēļas nogalē viesos dodamies cīņās pēc uzvarām

Šajā nedēļas nogalē kungu un junioru komandas aizvadīs spēles pret komandām, kuras pārspējām pirmajās tikšanās reizēs savā laukumā un tāpēc ir pamatotas cerības uz panākumu atkārtošanu.

Sestdien, 2.martā "Olybet" Latvijas - Igaunijas turnīra spēlē BK "Liepāja" tiksies ar šīs sezonas pārsteigumu komandu - atjauninātā sastāva "Tartu Universitāti", kura šobrīd atrodas apvienotā turnīra 6.vietā ar 50 % uzvarēto/zaudēto spēļu attiecību (11 uzvaras un tik pat zaudējumi 22 spēlēs). Spēles vieta pavisam nesen tika mainīta, jo Tartu sporta halle nebija pieejama, tāpēc šoreiz viesosimies Viljandē, kur centīsimies tikt pie otrās uzvaras pār Tartu studentiem, jo savā laukumā pagājušā gada nogalē bijām pārāki ar 89:78. Tā bija debijas spēle mūsu leģionāram Andražam Kavašam, kurš debijas spēlē guva 21 punktu un pievienoja 8 atlēkušās bumbas (4 no tām uzbrukumā), bet cits leģionārs mūsu sastāvā Torens Rovs pievienoja 27 punktus. Arī Tartu komandā vadošie spēlētāji ir leģionāri - lietuvieši: Velička ir 5.rezultatīvākais turnīra spēlētājs vidēji gūstot 19,23 punktus, bet precīzākais igaunis Tartu rindās ir Kregors Hermets, kurš gūst 15,9 punktus un pēdējā laikā ir kļuvis par otru rezultatīvāko savas komandas spēlētāju apsteidzot lietuvieti Kazakausku, kuram šobrīd 14,7 punkti un 8,5 atlēkušās bumbas vidēji ik maču. Joprojām visas līgas rezultatīvākais spēlētājs ir mūsējais Džonsons, kuram 21,09 punkti vidēji. Tartu komanda šajā sezonā ir spējusi iztikt ar minimālām sastāva izmaiņām, tik vien kā labākais visa turnīra cīnītājs par atlēkušajām bumbām lietuvietis Tautvidas Sležas (10,44 atlēkušās bumbas 9 spēlēs), kurš pievienojās Tartu komandai no Vācijas kluba "Baunach" un savā debijā Igaunijā 12.janvārī palīdzēja uzvarēt pār "Tall Tech" ar 14 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un 7 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt, mūsu komandā pavisam nesen notikušas izmaiņas ar mīnusa zīmi, jo jauniem izaicinājumiem piekritis šīs sezonas kapteinis Roberts Krastiņš, kurš pārcēlās uz citu Latvijas klubu "Jūrmala Betsafe". Noteikti mums jāatkārto 15.decembrī iespētais, kad bijām pārāki pār Tartu komandu vairākos spēles komponentos (atlēkušajās bumbās 40 pret 36, kļūdas 10 pret 12, bloķēti metieni 3 pret 1), kā arī lielāko spēles daļu bijām vadībā, vienu brīdi pat ar +13 (tikai vienu ceturtdaļu zaudējām ar -1). Un jāuzlabo izbraukuma spēļu bilance, jo līdz šim savā laukumā esam tikuši pie 4 uzvarām, bet viesos tikai pie vienas (uzvara pār Valmieru ar 93:87). Spēles sākums Viljandos pulksten 17:00 un to translēs delfi.ee.

Svētdien, 3.martā LBL 2 turnīra spēli Rīgā aizvadīs mūsu juniori, kas centīsies tikt pie vēl vienas uzvaras, jo pretiniekos jau reizi pārspētā A.Kraukļa/VEF, kuru pārspējām savā laukumā 10.janvāra spēlē ar 94:72. A.Kraukļa/VEF vienība turnīra tabulā atrodas pēdējā vietā ar 2 uzvarām 14 spēlēs, bet mūsējie ir vienu vietu augstāk (3 uzvaras un 12 zaudējumi). Spēle notiks Rīgas Teikas vidusskolas 1.zālē un sāksies pulksten 18:00. Turēsim īkšķus par mūsu komandām!