Atslēgvārdi Nesekmīgas spēles galotnes un divi zaudējumi pret Igaunijas komandām

Aizvadītajā nedēļas nogalē aizvadot piedzīvoti sāpīgi zaudējumi nesekmīgi nospēlējot spēles galotnēs un zaudējumi Igaunijas komandām abām mūsu vadošajām komandām.

Dāmas sestdien, 19.janvārī, uzņēma "tabulas kaimiņu komandu" - Igaunijas "Tartu Universitāte/Kalev" pirms spēles Liepājā atradās 4.vietā (#4, 7-7) uzreiz aiz mūsu komandas SBK "Liepāja/LSSS" (#3, 10-4), līdz ar to šai spēlei bija ļoti svarīga nozīme arī kopējā ieskaitē - saglabāt pēc iespējas augstāku vietu, lai tuvojoties LSBL izslēgšanas spēlēm liepājniecēm būtu parocīgāki pretinieki 1/4 finālā. Spēles sākums sekmīgāks padevās Tartu komandai, kas ieguva 5 punktu pārsvaru (0:5) un tikai spēles otrajā minūtē pirmos punktus guva mūsējās, kad no tālās distances precīzi meta Trankale (3:5). Pirmās ceturtdaļas turpinājumā abas komandas sekmīgi realizēja savus uzbrukumus un rezultāts auga strauji, ar nelielu viesu pārsvaru. Pēc pirmajām 10 minūtēm minimāls pārsvars Tartu (20:21). Arī otrajā ceturtdaļā Tartu uzbrukums bija līmenī, un dažas reizes viesu pārsvars sasniedza arī +10 (27:37, 30:40), taču puslaika izskaņā sekmīgāk jau nospēlēja mūsu meitenes un puslaikā vairs tikai -2 (42:44). 3.ceturtdaļas 3.minūtē vadību jau atguva mūsējās, kad pustālo metienu realizēja Grigorjeva (48:46) un šo vadību šajā ceturtdaļā tikai palielināja (bija arī +13, 69:56), trešajai desmit minūtei noslēdzoties ar itin zolīdu liepājnieču pārsvaru (+10, 69:59). Ceturtās ceturtdaļas ievadā atkal aktivizējās Tartu uzbrukums un 3.minūtē vairs tikai +2 Liepājai (69:67). Īsā brīdī mūsējo sekmes uzbrukumā un aizsardzībā un atkal +8 (Grogorjeva, Trankale un Loceniece pievienoja pa 2 punktiem katra) un 75:67, kam sekoja minūtes pārtraukums viešņām. Šis minūtes pārtraukums nedeva vēlamo rezultātu viesu komandai, jo 5 minūtes līdz spēles beigām mūsējām +10 (79:69). Spēles turpinājumā Tartu cīnījās vareni, jo jau pēc trīs ar pusi minūtēm 82:84, kad līdz mača beigām atlika 1:37 spēles laika. Sekoja minūtes pārtraukums Liepājai, kad pēc tā Trankale realizēja tālmetienu un vadībā atgrieza mūsējās (85:84). Diemžēl tā bija pēdējā reize, kad atradāmies vadībā, jo pašu kļūdas un neatbloķētas pretinieces, deva Tartu atkārtotus uzbrukumus un 85:87 Tartu. Pēdējo sekunžu tālmetiens Vihmanei arī nebija precīzs un sāpīgs zaudējums ar 85:87. Rezultatīvākās mūsu komandā: Trankale 22 punkti (ar augstu precizitāti uzbrūkot: 2 p. 3/4, tālmetieni 4/4, soda metieni 4/4), Ivaščanka 14 punkti un 7 atlēkušās bumbas, Loceniece 14 punkti un Lalonde 14 punkti, 13 atlēkušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles. Nākošo spēli mūsu meitenes aizvadīs Liepājā 23.janvārī plkst. 17:30 pret Saldus komandu.

Kungiem BK "Liepāja" svētdien cīņa pret Igaunijas galvaspilsētas komandu "Tall Tech", kas atrodas Olybet Latvijas - Igaunijas līgas izslēgšanas turnīra zonā 6.vietā ar 9 uzvarām un 8 zaudējumiem izvērtās gana spraiga, bet, diemžēl, līdzīgi kā dāmām, zaudējums spēles galotnē ar 91:98.

Nespēlējot Besikam, Krastiņam un Jansonam, mača sākumā mūsējiem laukumā devās Hāzners, Hudins, Kavaš, Rovs un Džonsons. Liepājniekiem izdevās varena uguņošana spēles sākumā, kad precīzi grozam uzbruka katrs no spēlētājiem un rezultāts auga ļoti strauji (pēc nepilnām 3 minūtēm 10:7 Rovam realizējot abus soda metienus). Lai arī viesi grozam arī uzbruka ar augstu precizitāti, mūsējie bija pārāki un pēc 10 minūtēm plus 6 mājiniekiem 31:25. Otrajā ceturtdaļā šis pārsvars tika palielināts sekmīgi spēlējot Hāzneram (puslaikā 21 punkts) un, protams, labākajam šīs sezonas uzbrucējam Olybet turnīrā Džonsonam (puslaikā 17 punkti) pēc pirmās spēles daļas 53:44. Trešās ceturtdaļas sākumā mūsējiem uzbrukumā vairs nesekmējās, taču labi, ka arī viesi punktus nespēja gūt un pēc Bērziņa tālmetiena 24.minūtē +10 Liepājai (56:46) un apspriede uz Tallinas soliņa. Rezultāta starpība vēl dažas minūtes turējās zem 10 punktiem, līdz Kavaš no tālienes to atjaunoja (68:58), taču arī "Tall Tech" spēja atbildēt ar līdzīgu uzbrukumu un pirms noslēdzošajām 10 minūtēm Liepājai +7 (68:61). Ceturtajā ceturtdaļā Tall Tech palielināja sava uzbrukuma jaudu, dodoties pēc katras atlēkušās bumbas uzbrukumā un iegūstot iespēju atkārtoti uzbrukt, līdz rezultāta starpība ne tikai tika sadeldēta, bet pirmo reizi viesi atguva vadību (78:79) kopš pirmās ceturtdaļas sākuma (6:7), kad līdz spēles beigām vēl atlika 5:25 minūtes spēles laika. Hāzners vēl atgrieza vadību mūsējiem ar divpunktu metienu, diemžēl, nerealizējot soda metienu (80:79), taču viesi bija ieguvuši pārliecību un turpināja arvien agresīvāk spēlēt uzbrukumā, kā arī ar lielu jaudu metās pēc katras atlēkušās bumbas, kas viesiem deva vēlamo rezultātu un pārsvars viesiem pieauga jau līdz +6 (84:90). Mūsējie nepadevās un atgriezās cīņā par uzvaru Kavašam esot precīzam divas reizes pēc kārtas no tuvas distances (88:90), kam sekoja "Tall Tech" sarežģīts, bet precīzs pustāls metiens un Rova tālmetiens (91:92), kad līdz mača beigām pusotra minūte. Kavašam piektā piezīme, un, diemžēl mūsējo centieni gūt punktus bija nesekmīgi, turpretī no Tallinas komandas veiksme nenovērsās un zaudējums ar 91:98. Nespēlējot labākajam cīnītājam par bumbām (Besiks), saņemot pa piecām piezīmēm Hudinam un Kavašam, pēdējās 10 minūtēs tika izteikti zaudēta cīņa par atlēkušajām bumbām (1 pret 15), pie tam pie mūsu groza izcīnot 9 atlēkušās bumbas Tallinas komanda ieguva atkārtotus uzbrukumus, un izcīnīja uzvaru, pakāpjoties jau uz 5.vietu kopvērtējuma tabulā. Labākie spēlētāji mūsu komandā bija Kavaš (24 punkti un 4 atlēkušās bumbas), Hāzners (23 punkti (4/6 tālmetienos)), Džonsons (23 punkti, 6 atlēkušās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles) un Rovs (11 punkti un 9 rezultatīvas piespēles). Nākošo spēli mūsējie aizvadīs Igaunijā, kad nedēļas nogalē tiksies ar Raplas komandu 26.janvārī, bet dienu vēlāk ar Pērnavas komandu, bet spēle Liepājā 6.februārī, kad plkst. 19:30 uzņemsim VEF Rīga.