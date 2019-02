Netiekam galā ar milzīgo studentu enerģiju, šodien meitenēm Rīgā jāpārvar TTT Kadešu pretestība

Atslēgvārdi Netiekam galā ar studentu milzīgo enerģiju, šodien meitenēm Rīgā jāpārvar TTT Kadešu pretestība

Trešdien, Olybet Latvijas - Igaunijas līgas spēlē savā laukumā BK "Liepāja" nespēja tikt galā ar "Latvijas Universitātes" komandas lielo enerģiju abos laukuma galos un otro reizi šajā sezonā piekāpās ar identisku rezultātu 70:78. Mūsējie vakardienas spēlei beidzot bija gatavi "izlikt" tuvu optimālo sastāvu, jo pēc savainojuma sadziedēšanas atkal "ierindā" atgriezās pieredzējušākais liepājnieks Mareks Jurevičus, kā arī gatavs savai debijai bija jaunieguvums Guntis Sīpoliņš, kurš komandai pievienojās tikai šajā pirmdienā. Spēles nozīmīgums "lika par sevi manīt" un, lai arī jau pirmajā uzbrukumā sekmīgs bija Džonsons, turpinājumā abas komandas laukumā darbojās ļoti sasaistīti: neprecizitātes uzbrukumā, daudz kļūdas, lēni uzbrukumi... (abām komandām kopā 8 kļūdas pirmajā ceturtdaļā). Pēc Jurevičus tālmetiena ieguvām 4 punktu pārsvaru (7:3), bet ļaujot gūt piecus bezatbildes punktus vadībā "LU" (7:8). Iesaistoties spēlē no rezervistu soliņa komandas jaunieguvumam Sīpoliņam panākam neizšķirtu (precīzs viens no diviem sodiņiem), bet "LU" ar Žundas tālmetienu atkal izvirzās vadībā (8:11). Sīpoliņš un Jurevičus no groza apakšas panāk neizšķirtu (12:12). Vēl divas reizes vadībā izvirzās "LU", savukārt Zotovs ar diviem precīziem soda metieniem "pieliek punktu" pirmajām desmit minūtēm, kas beidzas neizšķirti (18:18). Otrajā ceturtdaļā turpinās "mazrezultatīvs" basketbols ar vairākām vadības maiņām līdz BK "Liepāja" no -2 (30:32) divas reizes puslaika galotnē uzbrukumos iegūst maksimumu, 2+1 gājiens padodas Zotovam un Jurevičum, bet par "LU" galvenā trenera tehnisko piezīmi nerealizējam soda metienu un spēles pirmā daļa noslēdzas ar 4 punktu pārsvaru mūsējiem (36:32). Trešās ceturtdaļas sākumā mums laukumā vienlaikus abi garākie vīri uz šo brīdi Sīpoliņš un Kavaš, no kuriem pēdējais vairākkārt uzņemas iniciatīvu uzbrukumā (trešajā ceturtdaļā gūst 6 punktus) un Liepājai +6 (38:32, 40:34). Taču "LU" šo pārsvaru spēj likvidēt ļoti īsā brīdī, sekmīgi uzbrūkot Feikneram, gūstot 7 punktus pēc kārtas, kuram "piebalsoja" Jaunzems, Birkāns, Dambenieks un jau ar 5 punktu pārsvaru vadībā viesi (40:45). Mūsējiem punkti krājas ļoti lēni, turpretī "LU" ir ieguvuši lielu pārliecību abos laukuma galos un vēl pēc dažām minūtēm BK "Liepāja" atrodas iedzinējos jau ar 8 punktiem (44:52). Kavaš, Jurevičus, Džonsons un Sīpoliņš realizējot savus metienus atgūst vadību mūsējiem un pēc trim spēles ceturtdaļām mums minimāls pārsvars (55:54). Spēles noslēdzošo daļu uzsākam ar Kavaša 4 punktiem pēc kārtas (59:54), seko Jaunzema trejacis un Sīpoliņa 2 punkti kā arī viens no diviem precīziem soda metieniem un vēlreiz mums +5 (62:57). Taču diemžēl atlikušajā spēles daļā "LU" kāpina ātrumu un ar lielu enerģiju jau pēc 40 sekundēm Žundas 2+1 un Jaunzema sodiņi uz tablo vēstī par neizšķirtu (62:62). Kavaš realizē vienīgo tālmetienu spēlē (65:62), bet lidojošais Jaunzems un Feikners nokārto "LU vadību, veicot izrāvienu rezultātā 7-0 un, kad līdz spēles beigām atlikušas 3 minūtes mūsējiem -5 (65:70). Hāzners atbild ar vēl vienu trejaci (spēlē 2/5), bet Jaunzems turpina būt rezultatīvs (68:72). Džonsons realizē metienu no groza apakšas sākoties pēdējai minūtei. Hāznera pārkāpums dod Birkānam soda metienus, kurus realizējot esam atkal iedzinējos ar -4 (70:74). Džonsonam sarežģīts tālmetiens punktus nedod, bet Krastiņa pārkāpums ļauj Jaunzemam ar soda metieniem panākt jau +6 viesiem (70:76) un ir skaidrs, ka uzvaru ir izcīnījusi "LU". Hāzneram neprecīzs tālmetiens, bet Žunda triec bumbu grozā un spēles gala rezultāts ir tieši tāds pats, kāds tas bija abu komandu pirmajā tikšanās reizē Rīgā, proti, "LU" izcīna uzvaru ar 78:70. Mūsējiem rezultatīvākie spēlē: Kavaš 15 punkti, Jurevičus 11 punkti, Džonsons 10 punkti, bet savā debijas spēlē BK "Liepāja" rindās Sīpoliņš izcēlās ar ļoti daudzpusīgu sniegumu 10 punkti, 9 atlēkušās bumbas kā arī 3 bloķēti metieni. Neapturams "LU" rindās bija komandas līderis Linards Jaunzems, kuram 32 punkti, 18 atlēkušās bumbas, 2 bloķēti metieni un 9 izprovocētas piezīmes. Pēc šīs spēles abas komandas saglabāja iepriekšējās vietas turnīra tabulā, kur "LU" ir 13.vietā, savukārt, BK "Liepāja" 14.vietā. Nākošo spēli mūsējie aizvadīs jau nākošajā otrdienā, kad uzņems citu Latvijas klubu "Valmiera Glass VIA". Spēles sākums neraksturīgs mūsu komandai, un 19.februārī spēle sāksies par pusstundu ātrāk kā ierasts darba dienās, proti plkst.19:00.

Šodien mūsu meitenēm gaidāma svarīga cīņa "Baltijas Sieviešu Līgas" turnīrā viesos tiekoties ar "TTT Kadetēm". Spēles sākums plkst. 19:30. Abas vienības pēc aizvadītām 18 spēlēm šķir 3 pozīcijas (6.vietā Kadetes ar 9 uzvarām un tik pat zaudējumiem, bet mūsējām 3.vieta un 13 uzvaras un 5 zaudējumi). Abu komandu līdzšinējās divās šīs sezonas tikšanās reizēs pārākas ir bijušas mūsu meitenes, taču uzvaras ir izcīnītas grūtās cīņās: 17.novembrī 79:76, bet 2.decembrī 79:72. Abas spēles ir notikušas mūsu zālē, tāpēc vēl jo vairāk izbraukuma mačs solās būt īpaši grūts. "TTT Kadetes" 2019.gadā sešās spēlēs ir piedzīvojušas četrus zaudējumus (divreiz piekāpjoties "TTT Juniorēm", pa reizei "G4S" un "Audentes" komandām), kā arī izcīnījušas uzvaras pār "Tartu Universitāti" un pirms nedēļas itin pārliecinoši pārspējot "Saldus Sporta skolas" komandu ar 74:39. Mūsu meitenēm pēc piedzīvotā zaudējuma "Tartu Universitātes" komandai spēles galotnē (85:87), nākošajās trīs spēlēs ļoti graujoši rezultāti uzvarās pār Saldus (+53), Daugavpils (+26) un Audentes (+42) komandām un šo sekmīgo uzvaras sēriju jāturpina šodien pret "TTT Kadetēm". Savukārt, jau šo sestdien plkst. 14:00 spēle savā laukumā pret "Latvijas U16 izlasi".