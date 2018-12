Atslēgvārdi Klubam jauns prezidents

Notikušas izmaiņas biedrības "Sporta klubs Liepājas basketbols" vadībā. Šajā aizvadītajā periodā kopš Kluba darbības uzsākšanas ir paveikts gana daudz, ir nosprausti mērķi, ir izveidots spēcīgs, centīgu treneru kolektīvs, ir izveidots Kluba tēls. Klubu dibinot Jānis Vilnītis, kā viens no "Liepājas basketbola" ideju balstiem balsojuma rezultātā tika ievēlēts par Kluba prezidentu, bet nonākot pilsētas mēra amatā, daudzie pienākumi un lielā atbildība Liepājas domē, neļauj apvienot šos abus amatus. Tāpēc dalībnieku biedru sapulcē š.g. 17.decembrī notika jauna prezidenta vēlēšanas. Kā vienīgais kandidāts tika izvirzīts un ar simt procentīgu "PAR" tika iebalsots uzņēmējs Āris Ozoliņš, kurš ar savu lielo pieredzi gan uzņēmējdarbībā, gan profesionāla basketbola kluba vadīšanā ir noteikti viens no labākajiem sava aroda pratējiem, jo ne velti nu jau tālajā 1997.gadā Liepājas "Baltika" cīnījās līdz šim vienīgajā neatkarīgās Latvijas finālā ar Liepājas dalību. Lai arī zaudējums bročiem sērijā 0:4, tā liepājnieku sirdīs ir palikusi kā viena no spilgtāk atmiņā paliekošajām basketbola sērijām. Cerot, ka Ārim Ozoliņam izdosies arī jaunā sporta kluba komandas aizvest līdz Latvijas fināliem, vēlam veiksmi Ārim Ozoliņam jaunajā amatā!