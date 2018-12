Atslēgvārdi Pārspēti gan Barsy, gan Kadetes

Aizvadītajā nedēļas nogalē gan vīriešu, gan sieviešu komandas tika pie uzvarām savā laukumā.

Sestdien, 01.decembrī, vīru komanda, izmantojot garo "bezspēļu" periodu, kas saistīts ar FIBA izlašu "logiem", aizvadīja pārbaudes spēli ar Kazahstānas komandu "Barsy". Viesi uz spēli bija ieradušies tikai 8 spēlētāju sastāvā, bet šķiet, ka arī "dziļāks" rezervistu soliņš nebūtu glābējs pret lieliski spēlējušo BK "Liepāja", kas spēli uzsāka vareni, pēc Džonsona pustālā metiena 8:0. Viesiem bija nepieciešamas vairāk kā 4 minūtes, lai tiktu pie pirmajiem punktiem (8:2), bet liepājnieki jau bija uzņēmuši pamatīgu tempu, un tos apturēt nebija pa spēkam, jo pēc 6 ar pus spēlētām minūtēm 17:04, Liepāja drošā vadībā. Liepājnieku pamatsastāva spēlētāji ielika pamatu uzvarai un sekoja spēlētāju maiņas, pirmo reizi laukumā liepājnieku formā redzot arī Eduardu Hāzneru, kurš ar pirmo pieskārienu bumbai bija precīzs no tālās distances (20:06). Līdz pirmās ceturdaļas beigām laukumā devās arī Uvis Vārna, kurš ir atlabis no vairākiem savainojumiem, kā arī Mikita Rozdobudko. Pēc pirmajām 10 minūtēm BK "Liepāja" 32:14, pēdējo sekunžu metienu iemetot Rihardam Bērziņam. Arī otrajā ceturtdaļā rezultāta starpība svārstījās no +14 līdz +20 (45:25) un pie spēles laika tika jaunie gan Artūrs Niedra, gan Maksims Hudins, gan Roberts Ķuze. Otrajā ceturtdaļā ar rezultatīvu uzbrukumu izcēlās Arnis Ate, kuram 7 minūtēs 10 punkti un pēc spēles pirmā puslaika mūsējiem +17 (52:35). Trešajā ceturtdaļā liepājnieki saglabāja esošo pārsvaru un droši kontrolēja notikumus laukumā mazliet palielinot pārsvaru (72:53). 4.ceturtdaļa bija formalitāte un lai arī to ar 2 punktu starpību zaudēja liepājnieki, gala rezultātā droša uzvara ar 90:73. Spēles rezultatīvākie mūsu komandā: Krastiņš 19 punkti + 8 atlēkušās bumbas, Džonsons 18 punkti un 5 rezultatīvas piespēles, Ate 16 punkti (3p. 4/5) un 3 rezultatīvas piespēles, bet Rovs tika pie 11 punktiem, 5 atlēkušām bumbām un 5 rezultatīvām piespēlēm. Viesu rindās Vladimirs Ivanovs guva 23 punktus. Nākamo spēli mūsējie aizvadīs jau Olybet Latvijas - Igaunijas līgā viesos 9.decembrī, kad tiksies ar Latvijas Universitātes komandu, bet savā laukumā 15.decembrī uzņems Tartu Universitāti.

Svētdien, mūsu dāmu komanda Baltijas Sieviešu basketbola līgas turnīrā uzņēma TTT/Kadetes, ar kurām pēdējā tikšanās reizē novembra vidū izvērtās spraiga cīņa līdz spēles beigām (79:76). Šoreiz mūsējo rindās bija nelielas izmaiņas, jo pēc savainojuma izārstēšanas ierindā atgriezās mūsu kapteinīte Laura Pelše kā arī Ieva Baumane. Spēles pirmā ceturtdaļa aizritēja līdzīgā cīņā ar nelielu liepājnieču pārsvaru (11:6, 14:10) un pēc ceturtdaļas mūsējām +2 (21:19). 13.minūtē pēc Ivaščankas pustālā metiena liepājniecēm vadība jau ar +9 (28:19), bet turpmākajā nogrieznī tieši viešņas bija labākas, uzvarot atlikušajā laikā ar 3:13 un puslaikā jau +1 kadetēm (31:32). Trešajā ceturtdaļā ātri vadību atguva mūsējās un pārsvaru palielināja līdz ceturtdaļas izskaņai līdz divciparu skaitlim +11 (58:47). Noslēdzošajā ceturtdaļā liepājnieču pārsvars pieauga līdz +13 (66:53), galvenokārt, pateicoties Līnas Locenieces un Marinas Ivaščankas sekmēm uzbrukumā. Pie atkārtota lielākā pārsvara 76:63, kad līdz spēles laika beigām atlika nepilnas 3 minūtes, aktivizējās kadetes spēlējot ciešāk aizsardzībā kā arī sekmīgi uzbrukumā. Viešņām izdevās atspēlēt 7 punktus (76:70), kad līdz pamatlaika beigām atlika pusotra minūte spēles laika. Iepriekšējā reizē tieši pie šāda rezultāta arī notika "īslaicīgs" lūzums spēlē, kad kadetes panāca neizšķirtu, taču šoreiz ar Grigorjevas un Ivaščankas sekmīgiem uzbrukumiem mūsējās saglabāja vadību un izcīnīja uzvaru ar 79:72. Lieliska šajā mačā bija Marina Ivaščankas, kuras lietderība spēlē 52 (spēlētājas lietderība virs 50 sieviešu basketbola līgā fiksēta tikai 9 reizi pēdējos gados un labākā šajā rādītājā ir liepājniece Sabīne Niedola (60)), kura guva 34 punktus, izcīnīja 14 bumbas, bloķēja 3 metienus un atdeva 5 rezultatīvas piespēles. Otrā labākā mūsu rindās bija Līna Loceniece ar 21 punktu (3p. 3/6) un 5 rezultatīvām piespēlēm. Pēc šīs uzvaras mūsējās atrodas Baltijas Sieviešu basketbola līgas Starptautiskās grupas 3.vietā (6/4). Nākošo spēli mūsu meitenes aizvadīs viesos Saldū 11.decembrī, savukārt, savā laukumā spēlēs 20.decembrī ar BK "Jelgava/BJSS".