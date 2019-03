Atslēgvārdi Pie uzvarām tikt neizdodas, meitenēm play-off tests Daugavpilī

Sestdien un svētdien mūsu kungu un junioru komandas savā laukumā aizvadīja cīņas, kurās ar dažādiem scenārijiem, bet, diemžēl, abas komandas piedzīvoja zaudējumus.

09.martā "Olybet" Latvijas - Igaunijas turnīra ietvaros BK "Liepāja" uzņēma trešo labāko Latvijas un uz to brīdi piekto labāko apvienotā turnīra komandu BK "Ogre", kurai visās trijās līdzšinējās spēlēs (tai skaitā divās pārbaudes spēlēs) piekāpāmies. Lai arī kāds sastāvs katrā no šīm spēlēm būtu bijis mūsējiem, izrādīt cienījamu pretestību neizdevās ne reizi. Aizvadītās sestdienas spēlē pēc Rova tālmetiena bijām minimālā vadībā (3:2) un tā arī palika, kā vienīgā reize šajā spēlē, jo maču uzsākām ļoti slikti, pašiem nerealizējot savus metienus, savukārt, aizsardzībā nespējot tikt galā ar zibenīgajiem Ogres prettriecieniem. Nenoliedzami arī veiksme bija viesu sabiedrotā, un pēc spēlētām nieka trīs ar pusi minūtēm uz tablo 3:16. Tad atdzīvojās mūsu uzbrukums un arī ogrēniešiem metieni grozā nekrita tik regulāri kā pašā sākumā un pēc Džonsona kārtējā metiena no groza apakšas esam pietuvojušies līdz -8 (15:23), bet 55 sekundes līdz pirmās ceturtdaļas izskaņai liepājniekiem -6 (24:30). Sirsniņš viesiem piepluso 3 punktus no tālās distances, bet mūsējiem Džonsons ar 2+1 gājienu gūst trīs, bet ceturtdaļai punktu no spēles pieliek Ozolinkēvičs no groza apakšas un pēc pirmās desmit minūtes esam iedzinējos ar 8 punktu starpību (27:35). Otrās ceturtdaļas sākumā abas komandas apmainās ar precīziem groza guvumiem (Pozņaks, Kavaš), kad ogrēnietis un bijušais Liepājas spēlētājs Renārs Magone nodemonstrē savas snaipera dotības vienā ceturtdaļā realizējot dažādas grūtības pakāpes tālmetienus, iemetot pat 4 vienā ceturtdaļā (uz to brīdi jau piektais spēlē) un Ogres pārsvars pieaug līdz +19 (33:52). Apsītis vēl palielina viesu pārsvaru (+21), bet mūsējiem izdodas 6 punktus atspēlēt un puslaika rezultāts 42:57. Savu sesto un septīto tālmetienu spēlē realizē Magone trešās ceturtdaļas ievadā un, lai arī mūsējie bija pietuvojušies līdz -11 (49:60), taču arī trešā ceturtdaļa ir gana sekmīga Ogrei uzbrukumā un pēc tās beigām uz tablo -20 mūsējiem (59:79). Ceturtajā ceturtdaļā abām vienībām ir tikai viens (diametrāli pretējs) uzdevums, attiecīgi iemest (Ogrei) un neielaist (Liepājai) simto punktu. Lai arī Ogre punktus gūst ātri un regulāri, kad līdz spēles beigām vēl 7 minūtes Ogrei jau 88 punkti, atlikušajā spēles daļā mūsējiem izdodas starpību sadeldēt un nepieļaut viesiem tikt pie šī mazā prieciņa un galotnē Atem gūstot piecus punktus pēc kārtas spēle noslēdzas ar 75:93. Interesanti, ka visās līdzšinējās Liepājas un Ogres tikšanās reizēs šajā sezonā mūsējie nav guvuši vairāk par 75 punktiem (73, 68 un 75 punkti). Rezultatīvākie spēlētāji mūsu komandā šajā spēlē: Kavaš (18 punkti, realizēti visi 12 soda metieni), Džonsons (17 punkti, 8 atlēkušās bumbas), Hāzners (9 punkti). Viesu rindās Magone guva 25 punktus, realizējot 7 no 11 tālmetieniem. Līdz ar šo zaudējumu BK "Liepāja" cīņu par iekļūšanu jāatliek uz nākošo spēli, kas notiks jau 13.martā, kad Liepājā viesosies "Tallinn Kalev/TLU" vienība, kurai pirmajā tikšanās reizē zaudējām tikai spēles galotnē. Trešdien noteikti būs spraiga cīņa par iekļūšanu LBL izslēgšanas spēlēs!

Svētdien mūsu juniori LBL 2 turnīra pēdējā mājas spēlē šajā sezonā uzņēma "Madona/BJSS" komandu, kas turnīra tabulā atradās tikai vienu pozīciju augstāk un solīja intriģējošu spēli. Mača sākumā abas komandas vairākkārt apmainās ar sekmīgiem uzbrukumiem un vadība mainās praktiski pēc katra sekmīgā uzbrukuma (spēlē kopā fiksētas 13 vadības maiņas un 7 neizšķirti) līdz piektās minūtes izskaņā Vuciņš iegūst +2 liepājniekiem, un šo pārsvaru mūsējiem izdodas saglabāt kā arī palielināt (+7, 23:16) pēc Ķuzes bumbas trieciena grozā, bet ceturtdaļa noslēdzas ar viesu tālmetienu un 23:19. Otrajā ceturtdaļā madonieši turpina savu izrāvienu, gūstot punktus no dažādām situācijām un atgūst vadību (23:29, viesiem 0-13 izrāviens). Tikai šīs ceturtdaļas 4.minūtē mūsējie tiek pie pirmajiem punktiem un efektīgi tiek apturēts viesu sekmīgais posms, jo bumbu grozā triec Uvis Vārna (25:29). Viesi vēlreiz iegūst 6 punktu vadību (25:31), kam seko liepājnieku atbilde (8-0) un atkal vadības maiņa (33:31 pēc Rusmaņa pustālā metiena). Madonieši realizē vienu no diviem sodiņiem un pie minimālas BK "Liepāja/LSSS" vadības noslēdzas spēles puslaiks (33:32). Trešajā ceturtdaļā viesi atgūst vadību kā arī spēj to nosargāt visas desmit minūtes un pēc šīs ceturtdaļas 51:55 (esam iedzinējos ar -4). Spēles pēdējā ceturtdaļā Bensons sadeldē starpību par 2 punktiem, bet Vārna ar tālmetienu atkal atgūst vadību liepājniekiem (56:55). Turpmākajās nedaudz vairāk kā divās minūtēs "mini sacensībās" uzvar mūsējie (11-4, un uz tablo +8, 67:59), kam seko viesu komandas pieprasīts minūtes pārtraukums, kad līdz spēles beigām mazliet vairāk par 5 minūtēm. Diemžēl, bet Madonas komandas galvenais treneris Agnis Beķeris bija atradis īstos vārdus, jo pēc šī minūtes pārtraukuma īsā brīdī viesi gūst 8 bezatbildes punktus uz kuriem mūsējie atbild ar kļūdu piespēlē kā arī ar diviem neprecīziem tālmetieniem un uz tablo neizšķirts 67:67, kad vēl atlicis 4 minūtes spēles laika. Mūsējo neprecizitātes un viesi pievieno vēl 5 punktus (67:72) un madonieši guvuši jau 13 punktus pēc kārtas. Seko minūtes pārtraukums, kad uz apspriedi malā aicina mūsējo galvenais treneris Arvis Steckis. Atlicis spēlēt mazliet vairāk par divām ar pusi minūtēm. Mūsējiem pietiek ar 40 sekundēm, kuru laikā Vārna no tālās distances un Matīss Katlaps no divpunktu zonas panāk neizšķirtu 72:72. Liepājnieku pārkāpums pretiniekiem dod divus soda metienus, no kuriem tikai viens ir precīzs, bet kļūda piespēlē ļauj atkal viesiem iegūt jau 3 punktu pārsvaru (72:75) un 40 sekundes līdz spēles beigām vēl viens minūtes pārtraukums liepājniekiem. Pēc tā Matīss Katlaps nerealizē tālmetienu, bet Lazdenieka pārkāpums ļauj viesu komandas līderim Skripkam stāties uz soda metienu līnijas. Diemžēl abi ir precīzi (72:77). Mums pie punktiem vairs tikt neizdodas, bet viesi ar vēl vienu precīzu soda metienu no diviem noslēdz spēles rezultātu un arī otrajā tikšanās reizē Madonu pārspēt neizdodas. Šoreiz piekāpjamies ar 72:78. Rezultatīvākie spēlētāji mūsu komandā: Vārna 22 punkti, Bensons 15 punkti un 8 atlēkušās bumbas, Ozols 14 punkti. Šīs sezonas pēdējo spēli mūsējie aizvadīs 15.martā viesos tiekoties ar RTU komandu.

Otrdien, 12.martā meitenes tālākajā basketbola pilsētā no Liepājas, proti, Daugavpilī, tiksies ar "Daugavpils Universitāti", ar kuru marta beigās būs jāaizvada LSBL (Latvijas Sieviešu Basketbola Līgas) izslēgšanas spēļu 1/4 fināla spēles, jo abas vienības ir iekļuvušas labāko sešu Latvijas komandu pulkā, un attiecīgi savā starpā izspēlēs 4.un 5.vietas komandas. Šobrīd pēc rezultātiem Baltijas Sieviešu Čempionāta Starptautiskajā grupā mūsējās ir vienu vietu zemāk par Daugavpils komandu, bet ar labāku uzvarēto/zaudēto spēļu bilanci, kas nozīmētu mainītas pozīcijas turnīra noslēgumā. Un, visticamāk, liepājnieces iegūs mājas spēļu priekšrocību. Bet, lai nebūtu jācer un jāzīlē kafijas biezumos, jau šajā spēlē ir jāapliecina sava varēšana un jāpārspēj Daugavpils komanda tieši tādā pašā veidā, kā abu komandu pēdējā tikšanās reizē Liepājā, kad mūsējās ar saliedētu komandas aizsardzību un perfektu uzbrukumu jau no spēles sākuma dominēja laukumā un izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 76:50. Liepājniecēm šobrīd ir 18 uzvaras un 6 zaudējumi, kamēr Daugavpils komandai 17 uzvaras un 8 zaudējumi. Spēles sākums Daugavpilī 12.martā pulksten 18:00.