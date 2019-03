Atslēgvārdi Sestdien par uzvaru pret neuzvarēto Ogri

Šajā nedēļas nogalē Liepājā divas spēles mūsu komandām. Sestdien, 09.martā, pulksten 17:00 "Olybet" Latvijas - Igaunijas līgas spēlē BK "Liepāja" savā laukumā uzņems līdz šim šajā sezonā neuzvarēto BK "Ogri", ar kuru tiksimies jau ceturto reizi. Ogres komanda pēdējos mačos ir piedzīvojusi trīs zaudējumus pēc kārtas, kā arī izcīnījusi tikai vienu uzvaru pēdējās sešās spēlēs (uzvara savā laukumā pār Tartu 99:89, zaudējumi pret BK "Ventspils", "Kalev/Cramo", "Tall Tech", "Latvijas Universitāte", "VEF Rīga") un no drošas 4.vietas šobrīd noslīdējusi uz 5.vietu, apvienotā turnīra izslēgšanas spēlēs zaudējot mājas laukuma priekšrocības. Savukārt, mūsējie pēdējās četrās spēlēs tikušie pie diviem panākumiem (uzvaras pār Valmieru 73:71 savā laukumā un viesos 102:80 pār Valgas - Valkas komandu, bet zaudējumi piedzīvoti izbraukumā pret Jēkabpils un Tartu komandām). Abas komandas savā starpā šosezon ir aizvadījušas jau trīs spēles (lielākais spēļu skaits Liepājai ar kādu no komandām šajā sezonā), un visās piedzīvoti zaudējumi. Labās attiecības ar Ogres komandas galveno treneri Artūru Visocki - Rubeni ir palīdzējušas vienoties par divām pārbaudes spēlēm gan sezonas ievadā (22.septembrī Liepājā 73:105), gan sezonas "tukšajos logos" (05.janvārī Ogrē 75:105). Turpretī, vienīgajā oficiālajā spēlē Ogrē 17.novembrī piekāpāmies ar 68:95. Šajā mačā mūsu rindās bija pamatīgs sastāva iztrūkums, un pie garām spēles minūtēm tika mūsu kadeti (Niedra 28 minūtes un laukumā devās starta pieciniekā, Matisons 7 minūtes, Ķuze 5 minūtes) un juniori (Hudins 23 minūtes, Bērziņš 29 minūtes). Spēles sākums Ogrē bija mūsu komandai sekmīgs, jo gan uzvarējām pirmo ceturtdaļu (16:18), gan vienu brīdi ieguvām pat +8 (24:32)) un pirmo puslaiku noslēdzām ar nelielu punktu starpību (38:41). Otrajā puslaikā spēka līdzvērtīgi cīnīties ar pieredzējušajiem Ogres spēlētājiem pietrūka, un piedzīvojām zaudējumu (95:68). Lai iekļūtu Latvijas Basketbola Līgas (LBL) izslēgšanas spēlēs (piedalās labākais sešinieks) mūsu komandai ir nepieciešama vismaz viena uzvara atlikušajās četrās spēlēs, lai apsteigtu Valmieras komandu kopvērtējumā, kurai šobrīd ir septiņas uzvaras, bet sešas ir mūsējiem. Spēles puslaikā notiks Mangaļu konkurss, kā arī būs jau ierastās izklaides: Mazo draugu stūrītis, "Blue Shock Race" bezmaksas aktivitātes jauniešiem, īpašais muzikālais pavadījums no "Jautrajiem Sienāžiem", spēles runas vīrs Viktors Ellers rūpēsies par noskaņojumu un šoreiz Jums uzstāsies Liepājas BJC "Hip Hop deju studija "Red Lions"".

Atgādinām, ka spēles biļetes ir nopērkamas katru dienu visās Biļešu Serviss tirdzniecības vietās kā arī LOC info centra kasē jebkurā darba dienā no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:00. Lūgums biļetes iegādāties savlaicīgi. Ieejas maksa: 3,00 EUR; bērniem no 7.gadu vecuma, skolēniem un studentiem, uzrādot apliecības 1,00 EUR; savukārt pensionāriem, invalīdiem, bērniem līdz 6 gadu vecumam un LSSS audzēkņiem, uzrādot apliecības, ieeja bez maksas. Tiekamies LOC un Atbalsti Sa-Vējos!

Svētdien, 10.martā, pulksten 14:00 savu pēdējo mājas spēli LBL 2 turnīrā aizvadīs mūsu juniori, kas uzņems "Madona/BJSS" komandu, kura turnīra tabulā ir tieši vienu pozīciju augstāk par mūsējiem ar 5 uzvarām un 11 zaudējumiem (mums 3 uzvaras un 13 zaudējumi). Pirmajā tikšanās reizē Madonā 15.februārī BK "Liepāja/LSSS" uzsāka apņēmīgi (pēc ceturtdaļas +5, puslaikā -1), taču izteikti nesekmīgā trešā ceturtdaļa, kuru zaudējām ar -13 (25:12), nosvēra svaru kausus mājinieku pusē un uzvara izpalika. Gala rezultātā piekāpāmies ar 86:74. Svētdien jācer uz savu skatītāju atbalstu un revanšu pār Madonas komandu. Skatītājiem ieeja bezmaksas.