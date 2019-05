Atslēgvārdi Sezonu U19 LJBL finālos meitenes noslēdz ar sudrabu, puiši - 4.vietā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā LJBL (Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas) abas mūsu junioru komandas piedalījās "Final 4" posmā, pēc kura meitenes ieguva sudrabu, bet puišiem zaudējums bronzas spēlē.

Sestdien, 4.maijā abas komandas izspēlēja pusfinālu. Kā pirmās laukumā devās mūsu meitenes, kas pulksten 12:00 tikās ar šajā sezonā principiālo Daugavpils komandu (pret "Daugavpils Universitātes" komandu Baltijas Sieviešu Čempionāta un LSBL (Latvijas Sieviešu Basketbola Līgas) ietvaros mūsu SBK "Liepāja/LSSS" komanda sacentās 5 reizes, sezonas izskaņā liepājniecēm esot pārākām ar divas reizes, kopā sezonā Liepājai trīs uzvaras pret Daugavpils divām). Kā jau tas bija paredzams, abas komandas ir spēkos līdzīgas un spēlē notika vairākas vadības maiņas. Maču daudz labāk sāka mūsu meitenes, pirmos punktus spēlē gūstot Grigorjevai, bet jau pēc Trankales tālmetiena spēles 4.minūtē Liepājai +4 (8:4). Daugavpils pietuvojās līdz viena punkta starpībai (10:9), bet sekmīgāk aizvadot ceturtdaļas izskaņu pēc pirmajām desmit spēles minūtēm vadībā Liepāja (13:10). Abas komandas lielāko spēles daļu ļoti agresīvi darbojās aizsardzībā ar zonas presingu un dažādiem "slazdiem" spēlētājām, tā teikt, "ne pašas meta, ne citām ļāva", un daudzās izprovocētās kļūdas arī spēli padarīja saraustītu un ar zemu rezultativitāti. Otrās ceturtdaļas sākumā pēc Locenieces tālmetiena pirmo reizi liepājniecēm +6 (16:10), taču jau pēc neilga laika neizšķirts 16:16. Spēles turpinājumā četras vadības maiņas, bet jau ar lielāku Daugavpils pārsvaru (+3 divas reizes, 20:23 un 22:25), bet Locenieces "2+1" gājiens atgriež neizšķirtu (25:25), kad vēl pirmajā puslaikā jāspēlē divas ar pusi minūtes. Šajā īsajā laikā daugavpilietes ir precīzākas par mūsējām un pēc spēles pirmās puses esam iedzinējos ar -4 (28:32). Trešās ceturtdaļas sākumā liepājniecēm pat -6 (28:34, 30:36), taču mūsējās atgūstas un pēc Grigorjevas divpunktieka, Vihmanes trejača un vēlreiz Grigorjevas metiena no tuvākas distances vadībā atkal atgriežas mūsējās (37:36). Vēlreiz Daugavpils atgūst vadību, bet liepājnieču sekmes turpinās, vienu brīdi pat iegūstot +5 (46:41), bet pēdējo grozu šajā ceturtdaļā gūst daugavpilietes un pēc 30 spēles minūtēm esam vadībā ar +3 (46:43). Ceturtajā ceturtdaļā jau vairāk dominē uzbrukums pār aizsardzību un rezultāts aug diezgan strauji. Mūsējām padodas sekmīgas ceturtdaļas pirmās minūtes, 32.spēles minūtē iegūstot jau +7 (54:47). Diemžēl, šis sekmīgais periods beidzas, jo daugavpilietes atbild ar savu 9-0 izrāvienu un pārņem vadību spēlē (54:56). Liepājnieces ne tikai atgūst neizšķirtu, bet pēc Vihmanes tālmetiena iegūst minimālu vadību, kuru pēc mirkļa uz kārtējo neizšķirtu pārvērš Golovko, realizējot vienu no diviem sodiņiem (59:59) un vairs tikai divas ar pusi minūtes spēles laika. Seko neprecīzs tālmetiens mūsējām, bet viesu komandas spēlētāja Harčenko pēc izcīnītas bumbas pie mūsu groza izvirza vadībā daugavpilietes (59:61). Seko vairākas kļūdas gan metienos, gan piespēlēs, cīņa par katru laukuma centimetru līdz mūsu kapteine Trankale pēc izcīnītas bumbas pie viesu groza atgūst neizšķirtu (61:61), kad vairs jāspēlē tikai 18 sekundes. Seko pat divi Daugavpils komandas minūtes pārtraukumi, pēc kā atkal mūsu aizsardzības speciāliste Trankale bloķē Golovko metienu atgriežot jau uzbrukumu liepājniecēm, kad uz spēles tablo nieka 0,9 sekundes. Kaspars Mājenieks izmanto minūtes pārtraukumu, pēc kā no sāna auta ievadot bumbu spēlē, tā tiek nogādāta spēles rezultatīvākajai mūsu komandas spēlētājai Grigorjevai, kura ar sarežģītu metienu no gaisa ir sekmīga un līdz ar spēles beigu signālu liepājnieces izrauj uzvaru un vietu LJBL finālā! Mūsējām uzvara pār Daugavpils komandu ar 63:61. Mūsu komandas līderes šajā spēlē: Grigorjeva (17 punkti, 10 atlēkušās bumbas, 3 pārtvertas bumbas, 3 piespēles un 6 izprovocēti pārkāpumi), Loceniece (14 punkti (tālmetienos 2/5), 6 atlēkušās bumbas, 4 piespēles, 3 pārtvertas bumbas), Vihmane (10 punkti (tālmetieni 2/5), 6 atlēkušās bumbas un 4 pārtvertas piespēles) un Trankale (8 punkti, 5 atlēkušās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles un 1 svarīgākais bloks).

Divas stundas vēlāk laukumā devās mūsu puiši, kuriem pusfināla cīņās pretī stājās Rīgas BJBS komanda. Rīdzinieki LJBL U19 vecuma grupā sezonas ietvaros ierindojās 1.vietā, kuru rindās līderi ir "Olybet Latvijas - Igaunijas" līgā rūdījumu guvušie "Latvijas Universitātes" spēlētāji Adrians Šnipke un Eduards Mežulis, kas nozīmēja spēcīgu pretinieku mūsu komandai. Mača sākums sekmīgāks padodas rīdziniekiem, kas spēles 2.minūtē izvirzās vadībā ar 7:0. Trešās minūtes izskaņā pirmie punkti arī mūsējiem, kad precīzs ir Roberts Ķuze. Rīdzinieki jau ceturtās minūtes sākumā gūst desmito punktu, kamēr mūsu puišiem uzbrukumā nesekmējas un joprojām esam uz diviem punktiem (10:2). Spēles piektajā minūtē rīdziniekiem jau 9 punktu pārsvars (13:4), bet pirmo nesekmīgo ceturtdaļu noslēdzam ar -7 (18:11). Otrās ceturtdaļas sākumā precīzs ir Uvis Vārna trīs reizes no pustālās distances un rezultāta starpība jau -3 (20:17). Ceturtdaļas turpinājumā mūsu puiši ir sekmīgāki un spēles 17.minūtē pirmo reizi izvirzāmies vadībā pēc Roberta Ķuzes diviem precīziem soda metieniem (22:23). Diemžēl lielākam izrāvienam pietrūks pašu veiksme un aukstasinība, puslaiku noslēdzam ar trīs punktu deficītu (26:23). Trešajā ceturtdaļā, līdzīgi kā pirmajā, punktus gūst rīdzinieki, bet mūsu puišiem pie sekmīgiem uzbrukumiem tikt neizdodas un nokļūstam iedzinējos ar -14 (40:26). Ceturtdaļas turpinājumā mūsu puišiem izdodas sadeldēt starpību līdz -7 (41:34). Ceturtajā ceturtdaļā pietuvojāmies līdz 6 punktu deficītam (45:39), taču cīņas turpinājumā rezultāta starpība svārstījās ap 10 punktiem, tā arī liepājniekiem neizdevās apdraudēt BJBS "Rīga" komandas uzvaru un nācās samierināties ar zaudējumu 60:45 un cīņu par bronzas medaļām. Šajā spēlē mūsu komandā rezultatīvākie bija: Herings (11 punkti, 5 atlēkušās bumbas un 2 rezultatīvas piespēles), Ķuze (10 punkti, 6 atlēkušās bumbas un 1 bloķēts metiens), Bensons 8 punkti un Vārna 6 punkti un 5 atlēkušās bumbas.

Svētdien, 5.maijā fināla spēlē mūsu meitenes tikās ar "Rīga/Rīdzene" komandu, kas pārsvarā nokomplektēta ar Baltijas Sieviešu Basketbola līgas komandu "TTT Juniores" un "TTT Kadetes" spēlētājām un tās galvenais treneris Latvijā zināmais Ainārs Čukste. Spēles sākumā sekmīgākas ir mūsu meitenes, kuras jau otrajā spēles minūtē ir vadībā ar 7:0, bet vēl pēc minūtes 9:1. Ciešā liepājnieču aizsardzība neļāva ieskrieties rīdziniecēm, bet pašu daudzie nerealizētie soda metieni, savukārt, mūsu meitenēm liedza iegūt vēl lielāku pārsvaru rezultātā. Divas minūtes līdz ceturtdaļas beigām iegūstam +10 (4:14), taču arī mājinieces atgūst pārliecību uzbrukumā un daudzie pārkāpumi liepājniecēm, ļauj sadeldēt mājiniecēm šo ievērojamo pārsvaru līdz diviem punktiem un pēc pirmajām desmit minūtēm 12:14. Otrajā ceturtdaļas pirmajās piecās minūtēs joprojām vadībā ir mūsu meitenes līdz rīdzinieču spēlētāja Zumenta ar "2+1" gājienu pirmo reizi vadībā izvirza mājinieces (26:25). Mūsu meitenēm sekmes uzbrukumā izpaliek un rīdzinieces iegūst arī trīs punktu pārsvaru (28:25 un 30:27), taču puslaika pēdējais metiens no tālās distances padodas Vihmanei un puslaiku noslēdzam ar neizšķirtu (30:30). Trešajā ceturtdaļā atkal sekmes ir rīdzinieču pusē, kas iegūst pat 7 punktu pārsvaru (39:32) pēc Motes pustālā metiena. Turpmāko četru minūšu laikā liepājniecēm izdodas varens izrāviens 0-13 un pēc Locenieces tālmetiena jau ar +6 vadībā mūsu meitenes (39:45). Ceturtdaļas izskaņā rit bezkompromisa cīņa ar zemu rezultativitāti un pēc 30 spēles minūtēm esam vadībā ar +4 (43:47). Ceturtās ceturtdaļas otrajā minūtē vadību atgūst rīdzinieces (49:47). Mūsu meitenēm nesekmējas metienos no spēles un arī pārkāpumi krājas pārāk ātri (vienu brīdi piezīmju attiecība bija "Rīdzenei" 1 pret 5 "Liepājai"). Kad līdz spēles beigām atlika mazāk par 4 minūtēm pēc Trankales tālmetiena esam viena punkta attālumā (55:54). Diemžēl, neprecizitāte metienos kā arī pašu kļūdas liedz pārņemt vadību spēlē, gluži pretēji, sākoties pēdējām divām spēles minūtēm, rīdzinieces iegūst jau 6 punktu pārsvaru (60:54). Liepājniecēm izdodas gūt pēdējos piecus punktus spēlē, bet uzvarai ar to nepietiek un šoreiz zaudējums finālā ar 63:59. Šajā fināla spēlē mūsu komandā labākās spēlētājas bija: Vihmane (22 punkti, 6 atlēkušās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles un 7 izprovocētas piezīmes), Loceniece (19 punkti (tālmetienos 5/15), 5 atlēkušās bumbas, 4 pārtvertas piespēles un viens bloķēts metiens), Grigorjeva (3 punkti, 12 atlēkušās bumbas, 2 rezultatīvas piespēles un viens bloķēts metiens). Diemžēl trīs no mūsu spēlētājām spēli pabeidza ar piecām piezīmēm. Meiteņu izcīnītais sudrabs ir atkārtots 2017.gada rezultāts.

Puiši bronzas spēlē devās laukumā uzreiz pēc mūsu meiteņu fināla spēles un šoreiz cīņā par 3.vietu pretī stājās cita Kurzemes komanda - "Ventspils Spars", kas dienu iepriekš līdzīgā cīņā ar 66:68 "VEF skolai", kad arī kļuva par 2019.gada U19 vecuma grupas uzvarētāju. Spēles sākumā pēc Bensona tālmetiena pirmo un, kā vēlāk izrādījās vienīgo reizi spēlē, vadībā izvirzās mūsu puiši (2:3), taču līdzīgi kā dienu iepriekš pusfināla cīņā, uzbrukums arī bronzas spēlē mūsu puišiem piekliboja, pirmo ceturtdaļu noslēdzot ar -5 (13:8). Otrajā ceturtdaļā mums izdodas gūt vairāk par 8 punktiem, taču arī ventspilnieki ir sekmīgi savos uzbrukuma noslēgumos un pēc spēles pirmā puslaika esam iedzinējos jau ar -14 (40:26). Liepājniekiem rezultativitāte arī trešajā ceturtdaļā ir ļoti zema (ceturtdaļā gūti 10 punkti) uz ko ventspilnieki atbild ar 18 un praktiski spēles uzvarētājs ir zināms jau trešajai desmit minūtei noslēdzoties (58:36). Ap divdesmit punktu starpību arī turās rezultāts spēles noslēdzošajā ceturtdaļā, to uzvarot ar minimālu pārsvaru mūsējiem (16:17), bet zaudējums bronzas spēlē ar 74:53. Šajā spēlē mūsu komandu iegāza zemās metienu realizācija no visām pozīcijām (2p. 34%, 3p. 14%, soda metieni 48%), un, neskatoties uz to, ka citos tehniskajos rādītājos bijām pat labāki par ventspilniekiem, šoreiz jāsamierinās ar 4.vietu. Labākie spēlētāji šajā spēlē mūsu komandā: Ķuze (13 punkti, 11 atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens un 5 izprovocētas piezīmes pretiniekiem), Ozols (10 punkti, pa trim atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm) un Vuciņš (2 punkti, 9 atlēkušās bumbas, 6 rezultatīvas piespēles un viens bloķēts metiens).

Neskatoties uz abu komandu zaudējumu U19 LJBL turnīra pēdējās spēlēs, abu vecāko grupu iekļūšana labāko Latvijas vecāko grupu TOP 4 ir augsts sasniegums un par to sakām paldies visiem spēlētājiem, treneriem, fizioterapeitiem un visam personālam, kas palīdzēja sasniegt šo rezultātu. Lai visiem mūsu basketbolistiem laba atpūta vasarā un tiekamies jau nākošajā sezonā. Uz jauniem mērķiem, par skaistām uzvarām, Atbalsti Sa-Vējos!