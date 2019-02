Atslēgvārdi Viena uzvara un divi zaudējumi viesos, šonedēļ atkal viesos, bet pēc uzvarām!

Aizvadītajā nedēļas nogalē mūsu dāmu un kungu komandas aizvadīja spēles viesos, kur pie uzvaras tika tikai dāmu komanda. Sestdien Jēkabpilī "Olybet" Latvijas - Igaunijas spēlē BK "Liepāja" nespēja turpināt uzvaru sēriju, pie otrās uzvaras ļaujot tikt turnīra pastarītei "Jēkabpils/SMS.credit.lv", kas bija pārāka ar 71:63. Pirms šī mača kungi burtiski "izrāva" uzvaru pār "Valmieru" savā laukumā, kad spēles pēdējā sekundē uzvaras grozu guva Guntis Sīpoliņš (73:71), bet Jēkabpils komanda bija tikusi pie pirmās uzvaras viesos pārspējot Valgas/Valkas vienību ar 70:59. Pirmajā abu komandu savstarpējā spēlē Liepājā mūsējie bija pārāki ar 81:65. Liepājnieki spēli iesāka ar Rovu, Krastiņu, Jureviču, Sīpoliņu un Kavašu. Spēles rezultātu atklāj mūsējie, kad no groza apakšas ir sekmīgs Sīpoliņš pēc Jurevičus piespēles. Arī Jēkabpils savā pirmajā uzbrukumā atrod "zemgrožu tēvoci" Aleksejevu, kurš tiek pie pirmajiem punktiem un 2:2. Kavaš realizē vienu no diviem soda metieniem, bet mājiniekiem Štelmahers, realizējot tālmetienu, iegūst divu punktu pārsvaru (5:3). Turpinājumā seko 2-11 spēles nogrieznis, sekmīgi uzbrūkot Rovam, Kavašam, Jurevičum un Sīpoliņam (7:14) un minūtes pārtraukums mājiniekiem, kad līdz ceturtdaļas beigām vēl atlikušas 4 minūtes. Diemžēl atlikušajā ceturtdaļas laikā pie punktiem tiek tikai mājinieki un pēc pirmās spēles daļas esam nelielā vadībā (11:14). Otrajā ceturtdaļā mājinieki turpina sekmīgi iesākto un pēc Līņa, Gilmora un Būmeistera sekmēm uzbrukumā, jau 4 punktu pārsvars Jēkabpilij (18:14), kuri veikuši savu "izrāvienu" 11-0. Sīpoliņš ar 2+1 un Kavaš no pustālās distances atgūst vadību Liepājai (18:19). Turpinājumā vēl vairākas vadības maiņas, bet puslaika izskaņā sekmīgāki ir mājinieki un pēc spēles puslaika mums minimāls deficīts (30:29). Trešās ceturtdaļas sākumā atgūstam vadību, bet jau 25.minūtē esam atkal vadībā ar +7 (35:42) un atkal minūtes pārtraukums mājiniekiem. Līdz trešās ceturtdaļas beigām abas komandas apmainās ar precīziem groza guvumiem, un pirms noslēdzošajām desmit minūtēm mums +6 (43:49). Nesekmīgi sākam ceturto ceturtdaļu, kad gūstam tikai vienu punktu (Jansons realizē vienu no diviem sodiņiem), bet Jēkabpils gūst 8 punktus un atgūst vadību (51:50). Vēl divas vadības maiņas, bet "neapturamais" Aleksejevs aizvien biežāk uzņemas iniciatīvu mājiniekiem un 4 minūtes līdz pamatlaika beigām dod +2 "lūšiem" (56:54). Mūsējiem joprojām neizdodas realizēt savus uzbrukumus, turpretī Jēkabpils ar Gilmora un Štelmahera sekmēm (lai arī kļūdaini tiesneši ieskaitīja Štelmahera pustālo jau pēc uzbrukuma laika beigām) iegūst lielāko pārsvaru spēlē (+6, 60:54), kad vēl jāspēlē mazliet mazāk par 3 minūtēm. Hāzners no tālās distances atgūst 3 punktus (60:57), bet Aleksejevs pievieno vēl divus un pusotru minūti līdz mača beigām mums -5 (62:57). Guntis Sīpoliņš saņem piezīmi uzbrukumā, bet Štelmahers realizē pustālo metienu, sākoties spēles pēdējai minūtei Jēkabpils komandai jau +7. Štelmahers pievieno vēl divus punktus no soda metiena līnijas, bet Hāzners iemet tālo , kad vēl 36 sekundes spēles laika (66:60). Taktiskās piezīmes nedod vēlamo, jo Štelmahers realizē sodus nekļūdīgi (68:60). Pēdējos punktus spēlē gūst Jurevičus no tālās distances, bet tas ir mazs mierinājums, jo piedzīvots zaudējums ar 71:63. Rezultatīvākie spēlētāji šajā spēlē mūsu komandā bija Jurevičus (15 punkti, 7 atlēkušās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles), Rovs (14 punkti, 5 rezultatīvas piespēles) un Sīpoliņš (11 punkti, 8 atlēkušās bumbas). Mājiniekiem izcilu spēli nodemonstrēja Jurijs Aleksejevs, kuram 25 punkti, 9 atlēkušās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles, 3 pārtvertas bumbas un 7 izprovocētas piespēles. Šajā spēlē bijām labāki cīņā par atlēkušajām bumbām (42 pret 38), savukārt izteikti grēkojām dalīšanās ar bumbu, jo pieļāvām 17 kļūdas pret mājinieku 8. Nākošo spēli aizvadīsim viesos 2.martā Viljandē, kur spēkosimies ar Tartu komandu, kuru pārspējām pirmajā tikšanās reizē Liepājā ar 89:78.

Sestdien stundu vēlāk par kungu spēles sākumu Tallinā mūsu meitenes sāka "divu dienu tūri", tiekoties ar "Audentese Spordiklubi" vienību. Nesenajā abu vienību tikšanās reizē Liepājā, kas notika 10.februārī, liepājnieces "neatstāja variantus" uz uzvaru, un dominējot spēlē abos laukuma galos, izcīnīja vairāk nekā pārliecinošu uzvaru revanšā ar 106:64. Skaidrs, ka viesos spēlēt ir daudz grūtāk, tāpēc komanda uz Tallinu devās jau dienu iepriekš un tas, acīmredzami, deva vēlamo rezultātu. Spēles ievadā pirmās punktus gūst mūsējās (Trankale un Ivaščanka), un tikai otrās minūtes izskaņā pirmie punkti arī mājiniecēm (2:4). Audentes komandai izdodas panākt arī neizšķirtu, taču ātri vien atbildi sagatavo mūsu meitenes un pēc Baumanes 4 punktiem un Ivaščankas pustālā metiena, jau +6 Liepājai (4:10). Mājinieces pietuvojas līdz viena punkta starpībai (9:10), kam seko kārtīgs prettrieciens no liepājniecēm un atlikušajā ceturtdaļas laikā laukumā dominē vēja pilsētas dāmas, noslēdzot pirmo desmitminūti ar 1-15 un komfortablo +15 uz spēļu tablo (10:25). Otrajā ceturtdaļā vairākkārt mājinieces pietuvojas 10 punktu attālumā (17:27, 21:31), taču arī šajā ceturtdaļas izskaņā pārliecinošākas ir mūsējās un noslēdzoties pirmajām 20 spēles minūtēm uz tablo +19 (23:42). Trešās ceturtdaļas sākumā iegūstam arī vairāk kā 20 punktu pārsvaru (23:46), bet 27.minūtē pēc Ivaščankas tālmetiena jau +31 (26:57). Abas komandas apmainās ar sekmīgiem uzbrukumiem, joprojām sekmīgāk darbojoties mūsu meitenēm, un pirms spēles pēdējā nogriežņa 31:66. Spēles pēdējā ceturtdaļā nekādi būtiski pavērsieni spēlē nenotiek, droši kontrolējot spēles gaitu SBK "Liepāja/LSSS" un iegūto pārsvaru spēlē saglabā līdz spēle beigām, nedaudz ļaujot to sadeldēt Audentes komandai, bet droša uzvara spēlei noslēdzoties mūsējām ar 58:83. Sezonas 17.uzvarā rezultatīvākās mūsu komandā bija: Ivaščanka (31 punkts (2p. 10/11), 7 atlēkušās bumbas, 2 rezultatīvas piespēles un 2 pārtvertas bumbas), Petermane (10 punkti, 5 atlēkušās bumbas, 2 piespēles) un Rozenboma (10 punkti, 5 atlēkušās bumbas un tik pat piespēles, 4 pārtvertas bumbas). Mājiniecēm nelīdzēja Janas Svilbergas efektīgais sniegums (35 punkti, 10 atlēkušās bumbas, 1 bloķēts metiens un 7 izprovocētas piezīmes).

Svētdien, tur pat Tallinā, agrā pēcpusdienā (plkst. 12:30) mūsu meitenēm bija jāaizvada otrā spēle ar gados jaunajām un talantīgajām "G4S" komandas spēlētājām, ar kurām vienīgajā tikšanās reizē šajā sezonā aizspēlējāmies līdz papildlaikam, izcīnot uzvaru ar 69:67. 24.februāra spēles sākums diezgan līdzīgs spēlei dienu iepriekš, kad pirmo grozu gūst mūsējās (Ivaščanka), bet spēles 2.minūtē neizšķirts 4:4, bet vēl pēc nepilnām 4 minūtēm esam vadībā jau ar +8 (6:14). Diemžēl šajā spēlē sekmīgāku spēles nogriezni ceturtdaļas izskaņā aizvada mājinieces, kas atspēlē šo deficītu un dažas sekundes pirms ceturtdaļas beigām izvirzās vadībā ar 18:16. Otrās ceturtdaļas ievadā "G4S" pārsvars sasniedz +5 (23:16), līdz Rozenboma ir precīza no pustālās distances (23:18) un izdodas pārtraukt mājinieču izrāvienu 15-0, bet ar to nepietiek, jo "G4S" ir kārtīgi ieskrējušās un, lai arī abas komandas pietiekami regulāri tiek pie sekmīgiem uzbrukumiem, mūsu meitenēm atgūt vadību pirmajā puslaikā neizdodas (34:28 puslaikā). Trešajā ceturtdaļā mūsējām ir nepieciešamas tikai 2 minūtes, lai panāktu neizšķirtu (34:34), sekmīgi uzbrūkot Ivaščankai un Petermanei, bet vadību atgūt tomēr atkal neizdodas, jo mājinieces spēj atgriezt vadību savai komandai un pēc 30 spēles minūtēm esam iedzinējos (-7, 54:47). Ceturtajā ceturtdaļā mājinieču pārsvars sasniedz jaunus apmērus (-15, 62:47), kad spēlē atlikušas tikai 8 minūtes. Turpmākajās piecās minūtēs mūsu komanda kāpina tempus aizsardzībā, kā arī sekmīgi noslēdz uzbrukumus un pēc Grigorjevas pustālā metiena esam vairs tikai viena punkta attālumā (64:63). Diemžēl šo 2-16 izrāvienu pārtrauc mājinieču 4 punktu atbilde, sekmīgi uzbrūkot Pulkai un Adlerei (68:63) un vairs tikai pusotra minūte līdz spēles beigām. Abas komandas apmainās ar sekmīgiem uzbrukumiem (Rozenboma, Drozdova mājiniecēm un atkal Rozenboma) un sākoties pēdējai spēles minūtei esam viena tālmetiena attālumā (71:68). Mājinieces nespēj uzlauzt SBK "Liepāja/LSSS" aizsardzību un iztērē visas 24 sekundes, netiekot pie metiena pa grozu, taču arī mūsējām kļūda un taktisko pārkāpumu spiesta izpildīt Trankale. Mājiniecēm Tedere abus sodiņus realizē, bet jau pēc dažām sekundēm pārkāpumu divos punktos pārvērš Ivaščanka (73:70) un 18 sekundes spēles laika. Megana Rozenboma pārtver kārtējo bumbu spēlē, izprovocē pārkāpumu un stājas uz soda metiena līnijas 4 sekundes līdz mača beigām. Rozenboma pirmo sodiņu realizēja, bet otro, apzināti meta garām, cerībā uz Ivaščankas izcīnīto bumbu pie mājinieču groza, taču, tiesneši saskatīja kļūdu mūsu centra spēlētājai pa ātri ieskrienot cīņā par šo bumbu. Sekoja pārkāpums no Trankales puses, dodot iespēju Pulkai izpildīt 2 soda metienus. Abi bija precīzi un spēle tika zaudēta ar 75:71. Šajā spēlē unikālu sniegumu demonstrēja mūsu leģionāre Rozenboma, kurai 23 punkti, 3 atlēkušās bumbas, 4 rezultatīvas piespēles un 11! pārtvertas bumbas spēlē, kas, iespējams, ir kāds šī turnīra rekords. Ivaščanka atzīmējās ar 15 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām, bet Līna Loceniece guva 12 punktus un pievienoja pa 3 atlēkušajām bumbām un tik pat rezultatīvajām piespēlēm. "G4S" komandai uzvaras galvenā kaldinātāja bija Janne Pulka, kurai 31 punkts un 5 atlēkušās bumbas. Arī pēc šī zaudējuma mūsu meitenes saglabājušas 2.vietu turnīra Starptautiskajā grupā ar 17 uzvarām un 6 zaudējumiem. Ceram, ka uz nākošajām izbraukuma spēlēm, kas notiks 7.martā Rīgā pret "TTT Juniorēm" un 12.martā pret "Daugavpils Universitāti" ierindā atgriezīsies arī savainotās Kerena Ansone un Ketija Vihmane. Savu skatītāju priekšā mūsu meitenēm spēle 16.martā ar šo pašu "G4S" komandu.

Rītdien, 26.februārī, LBL 2 spēli viesos aizvadīs mūsu juniori, kuriem atkal redzēšanās ar "BS Ogres" komandu. Pirmajā tikšanās reizē nespējām tikt galā ar Ogres nu jau bijušo līderi Mārci Šteinbergu, kuram 15.janvāra spēlē 22 punkti, 15 atlēkušās bumbas un viens bloķēts metiens. Šteinbergs februāra sākumā no Ogres pārcēlās uz Spānijas kluba "Gran Canaria" sistēmu, kurā šobrīd spēlē Anžejs Pasečņiks, bet vēl dažus gadus atpakaļ bija arī Klāvs Čavars. 15.janvāra spēlē BK "Liepāja/LSSS" piekāpās Ogrei ar 78:88. "BS Ogre" mūsu grupā atrodas 5.vietā ar 6 panākumiem un 8 zaudējumiem, turpretī mūsējo bilance ir 3 uzvaras 14 spēlēs un 9.vieta. Ogres komanda pēdējās 3 spēlēs ir tikusi pie panākumiem, pārspējot Madonas, A.Kraukļa VEF un VEF skolas komandas. Mūsējiem pašreizējie trīs panākumi izcīnīti tieši pret pēdējām divām vienībām no šī saraksta. Novēlēsim veiksmi mūsu junioriem cīņā ar Ogres komandu rītdien, kungiem spēlē ar Tartu sestdien, bet dāmām sadziedēt savainojumus, jo tuvākā spēlē SBK "Liepāja/LSSS" tikai 7.martā!