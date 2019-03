Atslēgvārdi Viesos pie uzvarām tikt neizdodas

Aizvadītajā nedēļas nogalē gan kungi BK "Liepāja", gan juniori BK "Liepāja/LSSS" piedzīvoja zaudējumus viesos un neizdevās otro reizi pārspēt attiecīgi "Tartu Universitātes" un "A.Kraukļa/VEF" komandas.

Sestdien, 2.martā "Olybet" Latvijas - Igaunijas līgas spēlē neierastā spēļu mājvietā - Viljandē BK "Liepāja" tikās ar mājiniekiem "Tartu Universitātes" komandu, kuru pirmajā tikšanās reizē Liepājā pārspējām ar 89:78. Spēles sākumā abas komandas uzbrukumā darbojās ļoti enerģiski, un rezultāts auga strauji (pēc mazliet vairāk kā 3 spēlētām minūtēm 8:6, vadībā Tartu). Mūsējie spēja turēt līdzi šajā rezultatīvajā uzbrukumā mājiniekiem (5.minūtē 12:12), taču pārlieku daudzās piezīmes ļāva Tartu komandai tikt pie atkārtotiem uzbrukumiem un soda metieniem (piezīmju attiecība 1.ceturtdaļā Tartu 0-5 Liepāja un attiecīgi soda metieni 5-0), kā arī apskaužamā veiksme Tartu metienos no spēles un pēc spēles pirmā nogriežņa esam iedzinējos 26:17. Otrajā ceturtdaļā Tartu iegūto pārsvaru palielināja līdz 15 (36:21), galvenokārt, pateicoties uz mūsu kļūdām un garām aizmestajiem metieniem. Šo starpību samazinājām līdz -9 (38:29), taču pēdējie grozu puslaikā gūst mājinieki un pie -11 (40:29) noslēdzās spēles pirmā daļa. Trešajā ceturtdaļā turpinājās 9-12 punktu spēle, ik pa brīdim mājiniekiem panākot lielāku pārsvaru par 10 punktiem, bet vienmēr mūsējie šo starpību samazināja līdz 9-10 punktiem (24.minūtē 46:37 pēc Besika pustālā metiena), taču, diemžēl, liepājniekiem punkti sāka krāties daudz lēnāk nekā mājiniekiem, kuri bija ieskrējušies un spēles 29.minūtē rezultāta pārsvars sasniedza jau 20 punktus (61:41), trešajai ceturtdaļai noslēdzoties ar tālmetienu pēdējā sekundē (66:43). Skaidrs, ka divu pēc spēka līdzīgu komandu cīņā šāds pārsvars nozīmēja ļoti daudz, un, lai to atspēlētu bija nepieciešama ne tikai apņēmība, bet arī veiksme. Diemžēl, apņēmības bija, bet ar to nepietika. Spēle noslēdzās ar "Tartu Universitātes" revanšu 86:68. Rezultatīvākie spēlētāji mūsu komandā: Džonsons 17 punkti un 4 rezultatīvās piespēles, Kavaš 15 punkti un 7 atlēkušās bumbas, Besiks 12 punkti un 7 atlēkušās bumbas. Nākošo spēli BK "Liepāja" aizvadīs arī viesos, kad 6.martā tiksies ar tabulā vienu vietu augstāk esošo pierobežas komandu "Valga/Valka".

LBL 2 turnīrā mūsu juniori 3.martā viesojās Rīgā, kur tikās ar tabulas kaimiņu - "A.Kraukļa/VEF", kura atrodas 10.vietā ar 2 uzvarām, savukārt mūsējie vienu vietu augstāk ar 3 uzvarām. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē Liepājā pārāki bija mūsu juniori, kas pārspēja Kraukļa VEF ar 94:72. Spēles sākumā sekmīgāk darbojās mūsējie, kas pēc gūtajiem pirmajiem punktiem spēlē ieguva vadību un ap 4 spēles minūti atradās vadībā ar +7 (4:11). Pēc vēl divām spēles minūtēm liepājnieku pārsvars jau +9 (8:17). Mājinieki sakārtoja aizsardzību un arī uzbrukumu, sadeldējot starpību un pēc 10 spēles minūtēm uz tablo +5 mums (16:21). Otrās ceturtdaļas sākumā vēl atradāmies itin drošā vadībā (6-7 punkti), taču pēc nesekmīgiem uzbrukumiem, paliekot bez gūtajiem punktiem, mājinieki savu iespēju izmantoja, pārņemot vadību spēlē un 14.minūtē pēc Krūmiņa divpunktu gājiena 26:25, mums -1. Vēl dažas vadības maiņas, neizšķirti, līdz 16.minūtē pēc Žebera pustālā metiena atkal vadībā mājinieki (30:29) un šo vadību saglabā līdz puslaika izskaņai, kas noslēdzas ar mūsējo tālmetienu, kad sekmīgs ir Niedra (39:37). Trešā ceturtdaļa līdzīgi kā vīru spēlē ir nesekmīgākā spēlē, kurā nonākam ne tikai 10 punktu iedzinējos, bet pat arī ar -20 (26.minūtē 61:41). Rezultāta starpība dažas reizes pārsniedz arī 20 punktu starpību, taču sekmīgāk aizvadot ceturtdaļas pēdējās minūtes pirms ceturtās ceturtdaļas mums -17 (67:50). Spēles pēdējā ceturtdaļā lai arī kā mūsu juniori censtos samazināt starpību un atgriezties cīņā par uzvaru, tas neizdodas un vēl 35.minūtē mums atkal -20 (79:59). Cieša aizsardzība no mūsu puses, kas piespiež kļūdīties mājiniekus, kā arī sekmīgi uzbrukumu noslēgumi ļauj atgriezt intrigu spēlē, jo 37.minūtē vairs tikai -9 (79:68) pēc Niedras diviem precīziem soda metieniem. Lai arī mūsējo uzbrukums ir līmenī, diemžēl arī mājinieki visai regulāri tiek pie sekmīgiem uzbrukumiem un šoreiz uzvara izpaliek, zaudējums ar 87:79. Rezultatīvākie mūsu komandā šajā spēlē: Valters Vuciņš un Artūrs Niedra, abiem gūstot pa 14 punktiem, kā arī Kārlis Rusmanis, kuram 12 punkti un 8 atlēkušās bumbas un Roberts Ķuze ar 11 punktiem un 7 bumbām zem groziem. Pēc šiem vairākiem izbraukumiem nākošo mājas spēli mūsu juniori aizvadīs šo svētdien, kad 10.martā plkst. 14:00 uzņems Madonas komandu.